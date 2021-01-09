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寒流來襲屏東平地10度 蓮霧受寒落果看了心痛

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣目前正值蓮霧盛產期，蓮霧是熱帶水果，經不起凍，滿地落果的景象，讓果農看了心痛。圖／讀者提供
屏東縣目前正值蓮霧盛產期，蓮霧是熱帶水果，經不起凍，滿地落果的景象，讓果農看了心痛。圖／讀者提供

寒流來襲，屏東地區平地今天清晨最低溫只有10度，春日大漢山上甚至只有0.94度；屏東縣目前正值蓮霧盛產期，蓮霧是熱帶水果，經不起凍，果農一早到果園查看，滿地落果的景象，讓果農看了心痛；縣府農業處今天初步調查，南州、佳冬等鄉有55公公頃蓮霧園出現落果，約占產量約一成，將派員到現地勘災，了解是否達農業天然災害救助標準。

佳冬農會總幹事林淑玲說，有果農一早就到果園察看寒害，發現前一波寒流造成的落果加遽，損失在一至三成不等，這波寒害影響要等過幾天才能看得出來；蓮霧怕冷，每到寒流過後蓮霧果園都陸續傳出災情，太冷會掉果，一冷一熱會裂果，對果農來說，確實是一大考驗，已請果農拍照先到鄉公所登記申報災損。

她說，屏東蓮霧經過產季調節，農曆過年前就開始以盛產，紅咚咚的喜氣外表是年節最佳伴手禮，價格一般都會隨過年水漲船高，不過，今年一開年的元旦連假寒流，就出現10度低溫，回溫當天又現烈日，溫差過大又回溫迅速，發生遲發性落果，如果災損持續擴大，價格勢必水漲船高。

高雄農改場說，寒害來襲，果農可抽地下水來灌溉，因為溫度較高，能夠保持樹根溫度，此外，也能在葉片上噴營養劑，以黃豆粉、糖蜜、魚漿、微生物發酵成有機胺基酸液肥，噴灑葉面形成保護膜，幫助果樹產生熱能，耐寒力會提高，挺過寒流，架設防風網也能減少受損情形。

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