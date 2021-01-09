屏東公車APP升級 縣府推銅板價玩翻活動

為減少乘客候車時間，提供更便捷的搭車服務，屏東縣政府將「屏東公車APP」進行改版，新增地圖顯示公車位置、站牌位置及民眾所在位置等功能，縣府並推銅板價玩翻屏東活動。

縣政府交通旅遊處表示，屏東縣幅員狹長遼闊，為提供民眾更便捷的交通運輸，縣府規劃以分區轉運中心及層級公車路線架構公共運輸路網，並輔以Pbike提供最後一哩接駁服務。

縣府表示，在層級公車路網中，除主要路廊有幹線公車密集行駛外，其餘路線離峰班次都較少，為避免民眾無法得知公車動態，導致耗時費力徒增焦慮感，縣府特別改版APP系統，新增「地圖顯示公車位置、站牌位置及民眾所在位置」等功能讓民眾下載。

縣府表示，新版屏東公車APP除了「查路線、找站牌、去哪裡、喜愛點」4項主要功能外，還整合了高鐵、台鐵、小琉球航線、復康巴士、幸福巴士、貼心巴士、Pbike等運輸資訊，還有查詢停車費、醫院看診進度及旅遊資訊連結等加值功能。

民眾除可在APP store或Play商店查詢下載「屏東公車」APP外，在縣境內轉運站、旅服中心及公車座椅後，都有張貼QRcode，也能立即掃描即刻下載。

縣府也推出「10力公車FUN膽玩」活動，在2月28日前使用電子票證在屏東境內搭乘指定公車、小黃公車或租借公共自行車Pbike，3步驟（將電子票證記名、填寫抽獎資料、使用記名電子票證搭車）即可輕鬆參加抽獎，搭越多中獎機率越高。