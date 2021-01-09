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民眾拾獲猛禽私帶回家 好在金門動保協會即時接手照顧
烈嶼鄉民眾在去年12月初，發現1隻猛禽中網，將其拾獲回家中雞舍照養，但猛在「作客」期間完全沒有進食，反而瘦了不少，民眾在12月中才轉送至金門縣野生動物救援暨保育協會進行照護，經協會獸醫師照養後，已恢復健康，協會已於近日在夏興附近空曠地順利野放。
縣府建設處表示，這隻猛禽為一雌性紅隼成鳥，屬二級保育類野生動物，經金門縣野生動物救援暨保育協會王鈺明獸醫師初步檢傷，沒有明顯外傷，但體態明顯瘦弱，體重僅156公克，治療後隔日開始能自行進食，照養數周後體態逐漸恢復正常，體重增加至217克，復健後經評估達野放標準。
金門縣野生動物救援暨保育協會表示，秋冬季節正是猛禽南遷的旺季，也是金門地區的賞鳥最佳時節，如果發現受傷鳥類，應立即撥打1999通報縣府派員處理。如要先行安置，應以毛巾包覆或配戴手套，將鳥類先行安置於戳洞的紙箱中，避免放於格狀的鳥籠中，以免鳥類羽毛損傷。另鳥類安置好後，要避免自行餵食，因不適當的食物可能會造成動物死亡，且動物狀況不佳時也不建議立即餵食，應待專業人員到場進行醫療救援處置。
建設處表示依野生動物保育法規定，保育類野生動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，若有騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用等行為，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。民眾如拾獲保育類動物，勿自行飼養，應就近連絡金門縣政府或金門縣野生動物救援暨保育協會，以協助專業救傷安置，避免因不當收治，造成傷害或觸法。
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