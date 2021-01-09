壽山盃公益球賽邁入20屆 500萬新房迄今沒被幸運兒帶走

第20屆壽山盃高爾夫球賽今天登場，170多位球友與企業人士齊聚高雄市信誼高爾夫球場響應公益，眾人為愛揮桿，共同為台南市以恩關懷協會募款購買咖啡器具及包裝設備。值得一提的是，高雄市一家建設公司連續10年提供一棟價值500萬元的新房當「一桿進洞獎」，今年仍舊沒人帶走這項大禮。

財團法人敬典文教基金會今年替以恩關懷協會募款，參賽者報名費扣掉基本開銷，募款目標是100 萬元。今天上午，參與高爾夫球賽的選手與企業齊聚信誼高爾夫球場果嶺，球友們頂著十餘度低溫競賽，以恩關懷協會小朋友們下場推桿，並特地縫製手提咖啡布包當參賽者伴手禮。

敬典文教基金會執行長何堉輝表示，以恩協會照顧單親、隔代教養等弱勢家庭，今年度提出育成計畫，盼外界協助添購耳掛咖啡與包裝設計縫紉機，協助照顧者增進手作商品能力，增加額外收入；京城集團提供橋頭區一間市價500萬的新房當贈品，球友若在指定洞一桿進洞能獲得大獎，可惜今年沒有出現幸運兒，只能留待明年再找主人。

敬典文教基金會表示，受到疫情及景氣影響，今年申請受助案件倍增至二十餘家，所幸京城集團、BMW台北依德、台北鎔德、LEXUS、五星級酒店H2O水京棧國際酒店等企業提供獎品，讓此場公益球賽順利登場。