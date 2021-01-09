金門人有口福了！ 農會限量台東釋迦 僅200箱手腳要快

好「釋」傳千里！台東釋迦過往都以外銷為主，今年因疫情影響，外銷受阻轉向內銷，為了讓鄉親能夠品嚐到香Ｑ而且甜中帶酸的鳳梨釋迦，在台東縣副縣長王志輝及金門縣長楊鎮浯共同媒合下，透過電商通路台灣好農協助，將於金門縣農會限量販售共計200箱的台東鳳梨釋迦，每箱3公斤（約5-6顆），定價350元，喜愛吃釋迦的民眾，手腳可要快。

金門縣建設處表示，國內的釋迦以往有97%外銷，每年11月至隔年4月是釋迦主要產季，1、2月更是出口高峰，此次販售的台東鳳梨釋迦果肉除了Ｑ甜，而且甜中帶酸，吃起來還帶點鳳梨酸甜香氣，品質相當優良。為使鄉親能品嚐到最佳的口感，故與台灣好農平台協調，在果實8分熟時進行採收，因此取貨後建議先放在陰涼處等待後熟，未熟軟前千萬不可以放到冰箱，否則會變成「啞吧釋迦」，果實會變黑變硬。

釋迦含有豐富維生素C、鉀、鈣、鎂和磷等營養成分，其維生素C是蘋果的好幾倍，鉀的含量比香蕉還高，維生素B2、膳食纖維和蛋白質也很豐富，是非常有營養價值的水果，也因此有「世界三大美果」之稱。