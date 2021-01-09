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不到半年要換警察局長 高雄藍營嗆：把警局預算退回

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市警察局長劉柏良可能異動，國民黨高雄市議員擬退回警局預算向民進黨政府抗議。圖／本報資料照片
高雄市警察局長劉柏良可能異動，國民黨高雄市議員擬退回警局預算向民進黨政府抗議。圖／本報資料照片

外傳高雄市警察局長劉柏良要異動，國民黨高雄市議員打算退回高雄市警察局今年度預算，藉此向中央和地方執政的民進黨抗議不重視高雄治安與市民安全，也嚴重打擊警察人員士氣。

劉柏良去年7月17 日就任高雄市警察局長，到今天還不到半年，正在高雄市議會待進入二讀審查的今年度預算，是劉柏良上任後第一次編預算，國民黨議員陳麗娜認為，如果警政調動人事屬實，等於劉柏良到高雄任職的時間之短，連第一次預算都來不及完成就要被調走。

陳麗娜說，劉柏良在維護治安等各方面都有好評，不管是行政院長蘇貞昌或警政署長陳家欽要調動劉，著眼點都不會是高雄的治安或高雄人民的安全，都是政治考量，換句話說，民進黨政府眼中只有政治、沒有人民。

「二讀快要審到警察局的預算了，如果劉柏良要被調走，就把預算退回好了，等新局長來再說。」陳麗娜表示，她已和部分國民黨議員討論此事，也有人支持。

國民黨高雄市議員黃紹庭也說，如果六都警察首長有這樣的調動，可能是民進黨內鬥而掃到六都警察局長人事；劉柏良就任高雄市警察局長不到半年，雖然沒有太多亮點，可是藍綠對他的評價不錯，沒有理由這麼快把他調走。

高雄綠營對於不到半年就要換警察局長之事，多未做評論，不過，有民代受訪時直言「很不爽」，本來打算開砲，但因市長陳其邁還沒有任何回應而暫不發作。

高雄市政府昨天由新聞局發聲明：「尊重警政人事中央一條鞭，非屬地方權責，所以對此議題不宜、也沒有回應。」

警察 高雄市 國民黨

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