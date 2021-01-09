台東高山下冰霰 救護車輛加裝「雪鍊」再出勤！
寒流來襲全台急凍，台東海拔1千公尺以上高山紛紛下起冰霰，山區成了銀白世界，但對於高山救護的消防隊而言，卻是一大挑戰，關山消防大隊所屬分隊，救護車輛加裝雪鏈，讓出勤不打滑。
消防局表示，轄區救護高山救護範圍，動輒海拔超過1千公尺以上，其中以南橫山區為主，這幾天寒流來襲，山區下起冰霰，徒增救護難度，尤其對於車輛出勤，是一大考驗，雪鏈就是關鍵利器。
「現在出勤是雪鍊不離胎！」關山陳姓消防隊員說，高山救護分秒必爭，但面對結冰、結霜路面，求快之下，更要安全完成任務，因此，救護車輛都加裝雪鏈出勤，保障人員安全。
消防局表示，除了強化雪鏈安裝及拆解訓練，近期氣溫驟降，OHCA案件比例增高，維持高品質緊急救護操作技術及熟稔度，也加強隊員心肺復甦術和機械式胸外按壓心肺復甦術操作。
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