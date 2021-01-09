化解影響防疫爭議 高美館露營活動決議延至農曆年後

元月22日即將重新開館的高雄市立美術館，原訂23、24日在園區辦露營活動，卻遭民眾質疑可能影響防疫，高雄市文化局已研議延至農曆年後再辦。

高雄市文化局於「高雄市立美術館」臉書粉絲專頁中發布這項訊息，並在附圖中強調「低密度 高防疫 精進規畫 年後coming」字眼，宣示此項活動仍會續辦，只是再找時機，希望大家能以耐心換取安全。

高美館進行建館26年來首度大規模整修，訂元月22日重新開幕，並規畫在40公頃園區內，結合觀展、野餐、睡袋音樂會、觀星、賞鳥等的「全都露」露營活動，每場次限2千人參與，但碰到疫情升溫，引發爭議，文化局昨表示，高美館通盤檢視場次、帳數、價位等，研議於農曆年後再辦理。

文化局表示，高美館重開館推出重量級優質國際特展「黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒」、戶外市集、音樂會、公共藝術導覽、茶屋餐廳等，露營活動是其中一環，但為讓大家安心、安全地參加，連日來詳細研討如何讓防疫嚴謹落實在每項活動細節中。

文化局也表示，高美館經長達七個月的修館，目前自展覽空間至園區場域，由內而外地煥然一新，1月22日晚上會開放「市民之夜」，23、24日連續二日規劃「KMFA REOPEN市民日」系列活動，邀民眾見證美術館蛻變。