金門安岐活動中心動土 完工後將成為在地新地標

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建工程今天舉行動土典禮，金寧鄉長楊忠俊致詞表示，完工後，將成為安岐最重要的地標。記者蔡家蓁／攝影
安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建工程今天舉行動土典禮，金寧鄉長楊忠俊致詞表示，完工後，將成為安岐最重要的地標。記者蔡家蓁／攝影

曾是國共戰爭的主戰場「安岐」，因為近年來開發案不斷，人口數也大幅增多，安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建工程今天舉行動土典禮，預估最快年底就有嶄新的村辦公處所出現，完工後將成為安岐最重要的地標，加上目前積極開發的「安岐閩南專區」，可望帶動金寧鄉的地方發展。

這項動土典禮，由縣長楊鎮浯、議長洪允典主持，到場的還有多位議員、社會處長董燊、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席莊振源、安岐社區發展協會理事長吳神佑等人都到場參與，場面熱鬧。

安岐為多姓共居聚落，社區內以周、蔡、許、吳姓氏居民為最多，其次有陳、林、洪、薛、錢等姓氏居民。社區共分8鄰，計有671戶，2278人；但以老年人居多，主要為務農及養蚵。

此案土地面積為413.37平方公尺，工程造價為新台幣2040萬元整，施工時間為240日曆天，大樓為地上2層建築物，總樓地板面積為488.52平方公尺，各樓層獨立使用，完工後將成為安岐最重要的地標。

楊鎮浯表示，過去兩年縣府團隊增修社區照顧關懷據點計畫與老人共餐計畫，除了結合各鄉鎮社區活動中心，發揮就近安老、就近安育、社區照護，讓政府資源妥善利用外，也透過好的照護人力進駐，完善硬體設施，希望在軟硬體兼顧的情形下，形成完善的社福照護網。五鄉鎮將各設置一處共融式或親子公園，規劃金寧中小學區東南側的「金寧親子公園」，提供0-99歲不同年齡層的鄉親，兼具遊戲、運動休閒、親子互動等功能的遊憩處所。

鄉長楊忠俊表示，感謝縣府、議會、議員、鄉代表的經費補助與許嘉旺鄉親捐地，讓安岐社區活動中心今天動土了，即將要動土的有后盤山村辦公處、后湖社區活動中心，希望今年都能落實，讓鄉親有更好更舒適的社區活動空間。他也感謝楊縣長重視金寧鄉的發展，並大力支持各項建設，包括興建的「安岐多元照顧中心」，未來可增加金寧鄉社區式長期照顧服務以及提供鄉親可近性的服務。

安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建工程今天舉行動土典禮，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建工程今天舉行動土典禮，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建工程今天舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯（右）、金寧鄉長楊忠俊與多位議員主持。記者蔡家蓁／攝影
安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建工程今天舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯（右）、金寧鄉長楊忠俊與多位議員主持。記者蔡家蓁／攝影

親子 楊鎮浯 戰爭

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