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天氣冷颼颼 高雄哈瑪星明後天辦吃10倍剉冰大賽
高雄從「打狗」改名為「高雄」到今年滿100年，高市有許多慶祝方式，鼓山區哈瑪星風華再現促進協會為讓更多民眾認識哈瑪星的歷史文化，明（9日）和後天（10日）將舉辦「哈瑪星港濱祭」，邀請大家別怕寒流，逗陣來哈瑪星逛創意現撈市集消費拿好禮，10日還有「星冰大戰」，6人一組比賽吃冰，最高獎金5000元。
哈瑪星風華再現促進協會表示，「星冰大戰-創意吃冰競賽」是這次活動的重頭戲，將於10日下午舉辦，現場各隊伍要挑戰的是知名的10倍剉冰，前三名將分別獲得5000元、3000元和1000元獎金。
「哈瑪星港濱祭」明天開跑，首日推出限量1000張的專用雙倍券，民眾只要到鼓山區麗雄街66號即可用50元購買100元面額的專用雙倍券，不僅可用於「港濱創意市集」及商圈近100家配合店家購買商品，保留存根聯還可在10日參加抽獎，最大獎是50吋液晶電視。
促進協會理事長陳慧玟表示，哈瑪星早期的魚市場文化延伸出製冰廠和許多冰店，因此特別規劃「哈瑪星港濱祭」，邀請民眾來哈瑪星「遊港」、「吃冰」、「逛祭典」，讓高雄最早發展的起源地風華再現；10日下午3時將結合在地里長關懷獨居老人和弱勢家庭，要在哈瑪星代天宮發放500包白米，希望將溫暖傳遞至每個需要的角落。
支持這項活動的高雄市經發局提醒要前往參加活動的民眾，要配合防疫措施，記得戴上口罩、勤洗手並保持安全距離。
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