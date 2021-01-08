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高雄輕軌新路段今模擬營運 一心到五福路口紅綠燈調整
高雄輕軌二階大南環已完工的路段本月12日才通車，今天下午1時起高雄捷運公司就要進行「模擬營運」，讓平面道路的人車了解輕軌運行之後的交通號誌調整情形，但新路段仍不能搭乘。
高雄捷運公司表示，今天下午的大南環行車模擬營運，列車將一車到底，凱旋公園站和鼓山區公所站之間都有列車運轉，可是，只有既有通車路段載運乘客，新路線尚不載客，即乘客只能搭籬仔內站到西子灣站。
新完成的輕軌大環南線，東邊從籬仔內站沿原來的臨港東線鐵道凱旋公園，也就是與前鎮區、苓雅區凱旋路運轉，途中與一心、二聖、三多、四維等大馬路十字交會，西線和鼓山路平行前進，與五福路、大公路、北斗街等交會。高市府在 這些路口的號誌已經調整，配合輕軌經過，有的路口紅燈時間達90秒，捷運公司要透過模擬營運讓民眾熟悉面對輕軌列車應遵守的交通規則。
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