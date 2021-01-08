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誤會大了！鸕鶿便便將樹林染白 被誤以為是金門下雪
金門下雪了？金門連日來都出現6度低溫，不少人都凍到不行，有民眾經過陽明湖與太湖，看到靄靄白雪的奇景，以為金門下雪了，原來是候鳥鸕鶿的排遺。據鳥友表示，這兩處，每年都會吸引數千隻候鳥到此棲息，牠們的排泄物，讓整片樹林都變成白色，就像下雪一樣，形成奇觀，還有不少鳥友專程過來欣賞。
強烈冷氣團來襲，當各地高山再度湧現追雪熱潮的同時，金門的陽明湖及慈湖旁的樹林也率先白了頭，遠遠望去就彷彿剛降下瑞雪一般，白茫茫的一片煞是好看，但明明金門未曾下雪，為何會出現這麼美麗的雪景，原來這一切都是美麗的誤會，不少網友都說，知道真相就覺得一點都不美，這些白雪竟是鸕鶿的排泄物，因為鳥的「便便」數量很多，才將整棵樹木染白，造成「偽雪景」。
金門國家公園管理管課長蘇芊遐指出，每年十月，成千上萬的鸕鶿大軍陸續飛抵金門渡冬，並夜棲湖旁的木麻黃上，牠們每日的排泄物，逐漸將整棵樹染成雪白所致。
金門攝影達人許小西透露，想要欣賞白雪靄靄的美麗景致，建議在下午4點至6點期間前往金寧鄉慈湖及金湖鎮陽明湖，那時大批的鸕慈大軍返回棲地，看起來黑壓壓的一片，相當壯觀，也與雪白樹林形成強烈的對比。
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