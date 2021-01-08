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高市籲「吹哨者」舉發違規檢疫民眾 助大家過好年

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
春節將屆，高市獎勵吹哨者舉發違規檢疫民眾與自主健康管理者 ，落實防疫。圖／本報資料照
春節將屆，高市獎勵吹哨者舉發違規檢疫民眾與自主健康管理者 ，落實防疫。圖／本報資料照

寒流接連報到，新冠肺炎疫情卻升溫，因應即將到來的春節防疫，高雄市衛生局將以吹哨者條款提供獎勵，推「安心過好年」4大防疫專案，鼓勵民眾檢舉違規居家檢疫者或自主健康管理者，共同落實防疫。

農曆春節將至，高雄市衛生局再祭出「吹哨者」手段，透過舉發方式防範居家檢疫者違規外出或揪眾到家中聚會情形，此外自主健康管理者沒戴口罩或到人潮擁擠的地方，民眾檢舉經查屬實，都將給予獎勵。

高雄市衛生局表示，「安心過好年」4大防疫專案，包括科技防疫、加強訪視、吹哨者條款及衛教宣導。科技防疫部分，將透過中央的電子圍籬2.0，針對百貨公司、大型賣場、衛武營以及駁二等非特定的人流聚集場所定位及控管人流，並請民政局、警察局針對一人一戶居家檢疫民眾加強訪視。

另配合中央流行疫情指揮中心規定，元旦起限縮非本國籍人士入境及檢疫，1月15日起入境旅客除須檢附登機前3日內的檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，居家檢疫升級為1人1戶。

市長陳其邁昨在防疫會議要求，局處於辦理農曆年節前後至元宵節期間大型集會活動，務必落實防疫、檢疫措施，並加強衛教宣導、要求保持社交距離，以安心過好年。

衛生局 居家檢疫 高雄市

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