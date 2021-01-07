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沒買到過年機票注意囉！金門明啟動春節機位需求調查

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天表示，將於明（8)日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機。圖／縣府提供
金門縣政府今天表示，將於明（8)日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機。圖／縣府提供

你過年往返金門的機票訂了嗎？金門縣政府今天表示，今年的110年春節年假，共計有7天，為利年節鄉親返金過年順利，縣府目前積極與交通部民航局協調爭取台金空運運能，將於明（8)日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，希望能讓所有金門鄉親順利返鄉團圓。

金門縣政府觀光處表示，此次受理時間將自110年1月8日至13日共6天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/

觀光處指出，為儘速協調春節運能需求，將統計鄉親之需求，以便彙整向民航局協調運能。另請鄉親特別注意，為充分發揮空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，各航空公司援例於109年春節管制期間(110年2月6日至13日臺灣往金門及110年2月13日至17日金門往台灣)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。

金門縣政府明（8)日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，可透過多管道進行登記。圖／縣府提供
金門縣政府明（8)日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，可透過多管道進行登記。圖／縣府提供

金門 民航局 春節

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