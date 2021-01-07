沒買到過年機票注意囉！金門明啟動春節機位需求調查

你過年往返金門的機票訂了嗎？金門縣政府今天表示，今年的110年春節年假，共計有7天，為利年節鄉親返金過年順利，縣府目前積極與交通部民航局協調爭取台金空運運能，將於明（8)日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，希望能讓所有金門鄉親順利返鄉團圓。

金門縣政府觀光處表示，此次受理時間將自110年1月8日至13日共6天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。