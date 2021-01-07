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蔡金照遭罷免主席 金門縣府待烏坵鄉代會行文

中央社 / 金門縣7日電
只有3名代表的烏坵鄉鄉民代表會，副主席陳興德（左1）、代表黃金揚（右1）日前開會，以2票同意罷免主席蔡金照（左2），引起議論。圖／金門縣府提供
只有3名代表的烏坵鄉鄉民代表會，副主席陳興德（左1）、代表黃金揚（右1）日前開會，以2票同意罷免主席蔡金照（左2），引起議論。圖／金門縣府提供

金門縣政府民政處今天表示，烏坵鄉民代表會罷免主席蔡金照案，過程雖有疑義，但仍有待鄉代會正式行文才能進一步認定罷免案是否有效。蔡金照表示，將透過司法途徑，訴求罷免無效。

蔡金照今天到縣府，與民政處長蔡西湖、副處長許一傑等人討論罷免案事宜，提出多項質疑。民政處也條列幾項適法性的疑慮，例如，罷免投票時有代表陳興德和黃金揚2人出席，雖然符合地方制度法第46條規定，但與地方立法機關組織準則第13條後段「由代表推3到5人」不一致。

民政處表示，雖然收到陳興德罷免案結果傳真，但仍必須等待烏坵鄉代表罷免案正式公文，才能進一步處置本案，並請內政部釋示前述疑義。

蔡金照擔任4任烏坵鄉代會代表，其中兩屆為副主席、一屆主席；他表示，擔任代表以來對烏坵並非沒有建樹。他表示，在與律師討論後將透過法律途徑尋求罷免無效。

烏坵鄉第10屆鄉民代表會有蔡金照、陳興德和黃金揚3名代表，蔡金照與陳興德為正副主席。陳興德以蔡金照2年來經常不在烏坵島，未返鄉關心鄉務為由，在去年11月提案罷免；罷免投票會議1月4日舉行，蔡金照並未出席，會中以2票通過罷免蔡金照。

罷免 投票 金門

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