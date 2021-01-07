抽獎活動發票登錄金額破23億 高市商圈業績成長3成

為振興商圈、夜市經濟，高雄市政府舉辦消費抽iPhone、Gogoro活動，高雄市經發局長廖泰翔今天表示，活動登錄發票金額破23億，包含捷運站運量皆有提升，成功帶動3成業績。

為慶祝高雄從「打狗」更名改制滿百年，並振興商圈、夜市經濟，高雄市經發局舉辦「高雄一百週年慶，PHONE狂GO物時時抽」，活動從去年12月1日至12月31日止，透過每天抽出iPhone及Gogoro得主，鼓勵民眾到高雄消費。

廖泰翔下午出席市政會議後，接受媒體聯訪說明抽獎活動成效。他指出，1個月內登錄百萬張發票，登錄金額高達新台幣23億元，並共抽出451名幸運大獎得主。另外，商圈周邊捷運站單日運量成長8成，不少管委會都反映活動成功帶動商機。

經發局指出，中獎人需於明天下午5時前完成領獎手續，目前已有88名Gogoro得主出面領取，iPhone12則已經被349名得獎人領走，但有1名得獎者未回覆電話、簡訊，提醒中獎人務必留意手機、信箱及簡訊通知，別讓兌獎權益溜走。

經發局表示，沒抽中的民眾也別灰心，因為仍有部分得主未領獎或是資格不符，將於1月11日在時時抽官網公開補抽，目前有6支iPhone12，3台Gogoro可供補抽。

經發局指出，除了抽獎帶動消費外，住宿贈送的高雄券更帶動夜市、商圈業績成長，部分夜市、商圈更公開表示業績成長達3成。高雄捷運運量也大幅成長，除了美麗島站、中央公園站單日運量成長8成，跨年夜旅宿業住房率也超過8成。

經發局表示，高雄券延長使用到1月底，民眾可持高雄券當中的「商圈券」到商圈消費，提前購置年貨；也可以持「夜市券」到夜市品嚐高雄在地美食，歡迎大家一起來高雄消費、辦年貨、好過年。