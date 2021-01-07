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鼓勵檢舉違規居家檢疫者 高市推吹哨者條款

中央社 / 高雄7日電

高雄市長陳其邁指示加強春節防疫，高市衛生局今天宣布「安心過好年」4大防疫專案，擬以吹哨者條款提供獎勵，鼓勵民眾檢舉違規居家檢疫者或自主健康管理者，協助落實防疫。

農曆春節將至，陳其邁下午主持「嚴重特殊傳染性肺炎」（新冠肺炎，COVID-19）第54次應變會議指示，各局處辦理農曆年節大型集會活動時，務必落實防疫、檢疫措施，並加強衛教宣導、保持社交距離，以安心過好年。

配合中央流行疫情指揮中心規定，自1月1日起限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，1月15日更強化入境旅客檢疫措施，旅客除須檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，居家檢疫升級為1人1戶。

對此，高雄市衛生局說明「安心過好年」4大防疫專案，包括科技防疫、加強訪視、吹哨者條款及衛教宣導等4大防疫措施。

衛生局表示，在科技防疫部分，將透過中央的電子圍籬2.0，針對百貨公司、大型賣場、衛武營以及駁二等非特定的人流聚集場所定位及控管人流，並請民政局、警察局針對一人一戶居家檢疫民眾加強訪視。

此外，為鼓勵民眾檢舉居家檢疫違規外出或揪眾至家中聚會狀況，包括自主健康管理者沒戴口罩或到人潮擁擠的地方等行為，皆符合吹哨者條款，民眾檢舉經查屬實，將予以獎勵，市府同時也會透過Line、臉書、集合式住宅公布欄加強衛教宣導。

另外，因高雄市立美術館將舉辦千人露營活動「美術館全都露」，讓議員質疑活動恐成防疫破口。對此，高雄市衛生局長黃志中會後受訪表示，雖然春節返國潮需提高警覺，但高雄目前無社區感染風險，明天開會將依中央流行疫情指揮中心規定，對露營防疫措施做整體評估及最終決定。

衛生局 居家檢疫 高雄市

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