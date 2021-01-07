金酒FUN大振興券摸彩 又有89名幸運兒中獎

金門酒廠「FUN大你的振興券摸彩活動」今天舉行，又有89名幸運兒中獎，各獲得金酒不同款酒品。金門縣政府指出，牛年「金牛犇騰」玉璽酒將保留4000盒，將從符合資格的金門民眾中抽出。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊金門經濟，金門縣政府推出「1+1振興券」，金門酒廠則配合辦理「FUN大你的振興券摸彩活動」，只要到金門酒廠金城廠門市等消費，使用中央或金門發放紙本振興券支付，消費滿新台幣500元面額，即可獲得1張摸彩券，活動分兩階段抽獎。

第二階段抽獎今天下午由金門縣長楊鎮浯及金酒公司總經理楊駕人等人抽出89名幸運者，分別送出金酒不同款酒品，總價170萬元；特獎是2罈10公升58度高粱酒，市價超過10萬元。得獎名單，可到金門酒廠官方網站及臉書（Facebook）粉絲團查詢。

金酒表示，第一階段摸彩券去年10月7日抽出89名幸運兒，共送出價值達170萬元的酒品後，獲得民眾熱烈迴響；第二階段摸彩券比第一階段多出將近1倍的數量，共有8萬5176張摸彩券。

此外，為持續推動金門地區的經濟復興，楊鎮浯指出，今年金酒公司配合牛年推出的「金牛犇騰」玉璽酒將保留4000盒從金門民眾中抽出，每盒價購金額為1萬6800元，每人限購1盒，只要符合2021年春節公民配售資格者，就有機會抽中。

金酒表示，「金牛犇騰」玉璽酒將會在20日上午10時30分於金門縣政府多媒體簡報室公開抽籤，由電腦亂數抽出幸運者4000名，中籤名單可在當天下午5時到金門酒廠官方網站查詢（http://www.kkl.com.tw）。

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