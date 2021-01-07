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高雄鳥松區美山路常逢雨必淹 水利局以這招解決

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
鳥松區美山路一帶每逢大雨常淹水，高雄市長陳其邁前往視察，盼加速排水工程進度，解決水患。記者王昭月／攝影
鳥松區美山路一帶每逢大雨常淹水，高雄市長陳其邁前往視察，盼加速排水工程進度，解決水患。記者王昭月／攝影

高雄鳥松區美山路過去逢雨必淹，歷26年未有效解決，高雄市長陳其邁今前往視察，水利局表示將增闢一條箱涵提高排水量，預計今年底可完工。陳另也視察神農路刨鋪工程，他強調，縣市合併後，道路品質不應有城鄉差距。

氣候劇變，近年鳥松地區逢颱風豪雨常淹水不退，陳其邁今偕副市長林欽榮、 水利局長蔡長展前往視察，水利局總工程司蔡易勳表示已揪出淹水原因，將應用前瞻計畫預算，在當地既有箱涵旁增設一條箱涵，再加做10個聯通側溝進行改善。

蔡表示，鳥松區廣約66公頃集水區的水都會下到美山橋雨水下水道，再流至仁美排水進入鳳山溪，但仁美大排與曹公新圳交會處因水流方向相反，以致雨水箱涵的水位過高時，水流兩相牴觸無法排出，造成淹水。

陳其邁表示，鳥松淹水問題，民眾抱怨最多，盼在汛期來臨前能加速施工，解決水患。

陳其邁一行稍後也前往視察神農路刨鋪工程，他表示，神農路是鳳山、大寮、鳥松等區重要聯外道路，用路頻率很高，縣市合併後，道路品質不應有城鄉差距，必須盡速改善。

鳥松神農路管線重複挖掘，維護不易、局部老化開裂，高雄市政府近期進行路面刨鋪，可望在農曆年前完工，讓市民有平順的道路可走，高市府今年已向中央爭取約23.7億元投入路面改善工程，加速原縣區道路刨鋪速度，另也將改善港區、市區內道路品質。

此次神農路刨鋪範圍長1500公尺、寬21公尺，總經費約為1400萬元，由於路段交通流量大，陳其邁要求採夜間施工，務必將交通衝擊減至最低。

陳其邁 淹水 縣市合併

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