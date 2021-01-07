高美館辦露營 明市府開會檢視相關防疫措施

高雄市立美術館將規畫辦大型露營活動，但是防疫問題受到質疑，高雄市衛生局長黃志中今在市政會議後表示，露營是在室外環境，目前高雄沒有社區感染風險，明天會開會針對露營準備的相關防疫措施做全面檢視，檢視後再決定辦理情況。

高美館整修後要重新開幕，規畫1月22日舉辦大型露營活動，但有議員擔心恐有防疫問題，文化局長王文翠及高美館館長李玉玲則承諾若有1人確診就下台。

對於高美館舉辦露營活動，黃志中今在市政會議後表示，露營是在室外環境，目前高雄沒有社區感染風險，但包括春節返國潮，仍要提高警覺；目前正在做整體評估，明天會開會針對露營準備的相關防疫措施，將依照中央流行疫情指揮中心相關規定做一個全面檢視，檢視後再決定辦理情況。

另經發局長廖泰翔在市政會議後受訪說，經發局舉辦高雄100周年慶時時抽活動，成績亮眼，發票登錄金額超過23億、登錄張數也破百萬張，也帶動捷運運量成長。

廖泰翔說，但8日前還有得獎民眾未領取，也有部分民眾抽獎資格不符，因此會在1月11日重新抽出獎項，把所有獎項重新抽完，希望民眾先留著發票，因為11日還有得獎機會，也請得獎民眾在8日前盡速來領獎。