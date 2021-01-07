籲保留日軍事遺跡撤光電 蔣月惠墳墓露頭演很大

生利能源在屏東縣枋寮新開村建置太陽能光電場，區內發現少部分日軍二戰時期碉堡遺跡，文史工作者提報後，縣府已啟動文資登錄審查程序；多次以「種電毀文資」為抗議訴求的縣議員蔣月惠，今天和公民團體到場以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。生利能源說，目前依文資法規定，靜待縣府文資審議結果。

蔣月惠說，石頭營的遺址共有60多個陣地，有司令部、觀測所、砲陣地、機槍堡.、地下軍事坑道，也有欺敵的僞裝工事假墳墓、假廟等，坑道就隱藏其下，軍事工事的複雜性及豐富多樣性，堪稱台灣重要歷史文化資產，歷史是需要時間來累積，文化資產是留給後代子孫的教育基石，呼籲投資的廠企業應有企業責任，慎重檢討為求獲利而在歷史文化資產上蓋光電廠的必要性。

她說，日軍二戰石頭營遺跡已由公民提報具文化資產價值，雖已展開調查，但廠商卻持續施工，文化資產未審查完成，廠商在一直施工破壞，廠商和縣府是否已違反文化基本法和文資法33條等法條，政府為石頭營歷史遺跡保存做了什麼；希望政府能詳細了解石頭營要塞完整性的重要，再次呼籲立即停工，仔細深入調查文資，全面檢討在石頭營上蓋電廠的必要性。

縣府說，去年9月廠商於施工便道發現部分露出碉堡地點，接獲通報後，隨即邀集相關相關單位會勘，當即停工並維持現狀至今；據報有64個二戰遺構，生利公司103公頃區內有17個遺址，文資所均已掌握點位，經比對業者的開發計劃，預定裝設太陽能板地點，未與該17個點位重疊；若經確具文資身分，將依文資法規定要求拉開距離。