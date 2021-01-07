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籲保留日軍事遺跡撤光電 蔣月惠墳墓露頭演很大

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣議員蔣月惠今天和公民團體以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視全台最完整的石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。記者潘欣中／翻攝
屏東縣議員蔣月惠今天和公民團體以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視全台最完整的石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。記者潘欣中／翻攝

生利能源在屏東縣枋寮新開村建置太陽能光電場，區內發現少部分日軍二戰時期碉堡遺跡，文史工作者提報後，縣府已啟動文資登錄審查程序；多次以「種電毀文資」為抗議訴求的縣議員蔣月惠，今天和公民團體到場以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。生利能源說，目前依文資法規定，靜待縣府文資審議結果。

蔣月惠說，石頭營的遺址共有60多個陣地，有司令部、觀測所、砲陣地、機槍堡.、地下軍事坑道，也有欺敵的僞裝工事假墳墓、假廟等，坑道就隱藏其下，軍事工事的複雜性及豐富多樣性，堪稱台灣重要歷史文化資產，歷史是需要時間來累積，文化資產是留給後代子孫的教育基石，呼籲投資的廠企業應有企業責任，慎重檢討為求獲利而在歷史文化資產上蓋光電廠的必要性。

她說，日軍二戰石頭營遺跡已由公民提報具文化資產價值，雖已展開調查，但廠商卻持續施工，文化資產未審查完成，廠商在一直施工破壞，廠商和縣府是否已違反文化基本法和文資法33條等法條，政府為石頭營歷史遺跡保存做了什麼；希望政府能詳細了解石頭營要塞完整性的重要，再次呼籲立即停工，仔細深入調查文資，全面檢討在石頭營上蓋電廠的必要性。

縣府說，去年9月廠商於施工便道發現部分露出碉堡地點，接獲通報後，隨即邀集相關相關單位會勘，當即停工並維持現狀至今；據報有64個二戰遺構，生利公司103公頃區內有17個遺址，文資所均已掌握點位，經比對業者的開發計劃，預定裝設太陽能板地點，未與該17個點位重疊；若經確具文資身分，將依文資法規定要求拉開距離。

生利能源表示，露出碉堡停工至今，縣府已進行文資審議，生利依文資法配合釐清有無文資價值，並已委託生態顧問公司調查原生蝙蝠棲息區，呼籲尊重工程專業及理性溝通，生利會以最誠摯地態度溝通，創造雙贏。

屏東縣議員蔣月惠（前左二）今天和公民團體以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視全台最完整的石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。記者潘欣中／翻攝
屏東縣議員蔣月惠（前左二）今天和公民團體以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視全台最完整的石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。記者潘欣中／翻攝
屏東縣議員蔣月惠（左）今天和公民團體以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視全台最完整的石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。記者潘欣中／翻攝
屏東縣議員蔣月惠（左）今天和公民團體以日軍欺敵用的假墳墓演出行動劇，呼籲政府重視全台最完整的石頭營遺跡，檢討光電廠蓋在文史遺跡上的錯誤決策。記者潘欣中／翻攝

文化資產 文資法 二戰

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