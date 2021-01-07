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屏東水門轉運站啟用 原鄉觀光旅遊更便利

中央社 / 屏東縣7日電

屏東水門轉運站今天啟用，除了是全國首座原民部落轉運站，也是縣內第一座設置穆斯林祈禱室的轉運站，啟用後，從左營高鐵站可以直達屏東原鄉觀光旅遊，遊子返鄉更便利。

啟用儀式由縣長潘孟安揭牌，他表示，水門在過去是屏東原漢交易、以貨易貨的歷史重要據點，是屏北族群融合的重要所在地，現在是台24線、屏185線交會處，連結原鄉、高樹、屏東、潮州、高雄等區域，肩負起部落旅遊、就醫、就學等交通任務。

潘孟安表示，水門轉運站不但是全國首座原民部落轉運站，也是縣內第一個有穆斯林祈禱室的轉運站，還有電動車充電車位，讓族人、旅人轉乘更便利。

依傍著北大武山、面對隘寮溪堤防的水門轉運站，往北可至三地門、霧台鄉，往南通往瑪家、泰武、萬巒、潮州，周邊有不少觀光據點，包括原住民族文化園區、涼山遊憩區、霧台遊憩區、山川琉璃吊橋、大路觀主題樂園、賽嘉樂園等。

縣府表示，水門轉運站內共設置8席月台，整合屏東客運、高雄客運、原鄉幸福巴士（瑪家鄉、霧台鄉、三地門鄉），共計進駐18條路線，讓屏北交通更加便利，同時配合轉運站啟用，縣府也調整602、603路線串聯周邊觀光景點。

另外，縣府並新闢519（東港－潮州）、606（潮州-水門）路線，未來能連接潮州、東港、水門3轉運站，為整體屏東縣境內的大眾運輸系統增添便利性。

水門轉運站總工程經費約新台幣5121萬元，透過綠色工法讓建物與自然共存，融入原鄉的設計，打造出水門門戶意象，營運廠商也已與便利商店及10家原鄉小農簽訂進駐意向書，為往來旅客提供更舒適的候車需求。

縣府表示，已規劃以「分區轉運中心」及「層級公車系統」來提供交通接駁服務，分區轉運中心已規劃屏東、潮州、水門、東港、枋寮及恆春等6大轉運站，其中屏東、潮州和水門轉運站已啟用，東港轉運站正辦理工程設計中，枋寮和恆春站作業還沒進行。

屏東縣 東港 潘孟安

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