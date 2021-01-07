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屏東家扶寄養家庭6戶生力軍 加入照顧失依兒童行列

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心今為新進寄養家庭舉行授證儀式，新進6戶家庭已完成60小時新進寄養家庭訓練，經歷過社工的家訪、會談，並通過審查，今年1月起正式成為屏東家扶寄養家庭生力軍。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心今為新進寄養家庭舉行授證儀式，新進6戶家庭已完成60小時新進寄養家庭訓練，經歷過社工的家訪、會談，並通過審查，今年1月起正式成為屏東家扶寄養家庭生力軍。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心今為新進寄養家庭舉行授證儀式，屏東縣政府社會處長劉美淑代表縣長授證給6戶新進寄養家庭，由扶幼主委范安煌致贈傘與寄養袋，代表保護傘，「帶」領大家一起照顧寄養童成長，新進6戶家庭已完成60小時新進寄養家庭訓練，經歷過社工的家訪、會談，並通過審查，今年1月起正式成為屏東家扶寄養家庭生力軍。

扶幼主委范安煌說，新進寄養家庭的家庭型態多元，有5戶為雙親家庭，1戶為單親家庭；族群上，有1戶原住民家庭，1戶客家人；寄養家庭夫婦的年齡上，有37歲年輕夫婦，有50幾歲已退休的爺爺奶奶。不同型態的新進寄養家庭呼應多元的社會，這6戶家庭雖是新手上路，但已都接手照顧寄養童。

新進寄養媽媽49歲陳卜慈擔任過幼兒園園長多年，看過被家暴或疏忽的孩子，雖然不再經營幼兒園，但受虐、受疏忽孩子的影像留在腦海中，她想要照顧這些孩子的心從未減少過，經與家人討論，決定擔任寄養家庭，以更近距離的方式照顧受虐童。

寄養爸爸高峻峰在工作之餘當志工，結婚後，每月一次帶全家大小到安養機構當志工。高峻峰喜歡唱歌，三個女兒都會樂器，全家一起唱歌，以音樂帶給長者歡樂。至今多年，仍保有熱情服務的心，得知寄養家庭訊息，全家投入寄養家庭行列，期待以最直接的方式幫助需要幫助的孩子。

有19年資歷的資深寄養媽媽陳錦平傳授照顧寄養童的錦囊妙計，正向、積極、包容、彈性、善解、毅力給6戶的新進寄養家庭，鼓勵他們成為受虐及疏忽孩子的避風港。

屏東家扶中心指出，109年因個人意願退出寄養家庭服務有7戶，110年新增6戶寄養家庭，共有59戶寄養家庭照顧73名寄養童。

劉美淑說，屏東縣寄養安置兒少130名，特殊需要及嬰幼兒佔3成多，寄養家庭只能一對一的照顧，寄養家庭趨於高齡化，需要更多的寄養家庭加入照顧寄養童。

屏東家扶中心今為新進寄養家庭舉行授證儀式，新進6戶家庭已完成60小時新進寄養家庭訓練，經歷過社工的家訪、會談，並通過審查，今年1月起正式成為屏東家扶寄養家庭生力軍。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心今為新進寄養家庭舉行授證儀式，新進6戶家庭已完成60小時新進寄養家庭訓練，經歷過社工的家訪、會談，並通過審查，今年1月起正式成為屏東家扶寄養家庭生力軍。圖／屏東家扶中心提供

寄養家庭 屏東縣政府 幼兒園

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