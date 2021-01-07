高市推路平 陳其邁獲中央23億多元挹注

高雄市長陳其邁今天指出，爭取到中央前瞻基礎建設及道路刨鋪工程補助款約新台幣23.7億元，允加速改善原高雄市區、港區的周邊道路，高雄市不能存在城鄉差距。

陳其邁上午視察鳥松區美山路雨水下水道改善工程及鳥松區神農路道路刨鋪工程等，他在會前接受聯訪時，做上述表示。

他指出，神農路是鳳山、大寮、鳥松區的重要聯外道路，車流量大且道路使用率高，市府要把關道路品質。市府去年約有新台幣18億元的道路刨鋪工程經費，但到去年6月剩約3600萬元，市府在去年下半年幾乎沒有相關經費可以執行道路刨鋪。

他說，市府今年爭取到中央前瞻基礎建設及道路刨鋪工程補助款約23.7億元，要全力提升道路品質，尤其是在原高雄市區周邊，包括鳳山、仁武、鳥松等原縣區道路要加速刨鋪。

另外，港區周邊道路也要做道路改善，因為港區周邊道路重車頻繁行駛，一個城市不要存在有城鄉差距。

至於鳥松區美山路雨水下水道新建工程要改善箱涵排洪量不足的問題，陳其邁表示，水利局規劃增建大量能箱涵，以利疏洪防洪，工程費是2310萬元，預計今年底完工可有效改善美山路積淹水問題。