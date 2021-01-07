高美館重開幕如何防疫？ 陳其邁：採最嚴格標準

高雄市立美術館去年開始進行開館26來最大規模的整修，預計元月22日重新開幕，館方看好露營風潮，有意運用廣達50公頃的綠地搭配舉辦露營活動，卻引發防疫破口質疑，包括文化局長王文翠及美術館長李玉玲都賭上職位，高雄市長陳其邁今早表示，所有防疫措施都採最嚴格的標準，只會更嚴不會更鬆。

高美館因應因應重新開幕及2012年春天藝術節系列活動，有意規畫4者露營活動，每場規畫最多500頂帳篷，每個帳篷上限4人，每場次參加至多2千人。

這項群眾匯集的「創舉」，在防疫期間格外引發關注，多名議員昨於臨時會質疑屆時如何防疫？甚至要求，萬一防疫出包，王文翠與李玉玲必須辭職謝罪。

陳其邁今早到鳥松品視察時對此事強調，按照中央疫情指揮中心的規定，只會更嚴，也不會更鬆，昨天他已經有交代衛生局長盤點整個美術館相關活動的防施，也要求依據疫情嚴重程度進行調整，第一，當然要採取實名制，其次，活動也須確保這個安全無虞。若舉辦音樂會活動，也必須做技術性的防疫評估，最終再根據疫情決定是否舉 。

至於露營活動，本身是在戶外，且美術館區用地達50公頃，屆時是否亦採取實名制等措施，衛生局也會納入評估，簡單說，防疫檢疫措施會調查清楚，音樂會若要辦，就人數及規模，技術上也要能夠克服，包括落實實名制及社交距離的要求，總之會採取最嚴格的標準來做。