陳其邁：高美館露營採實名制 草地音樂會評估中

高雄市立美術館規劃辦大型露營，但是防疫問題受到質疑，高雄市長陳其邁今天指出，高美館有50公頃面積，會採實名制確保安全無虞，草地音樂會則視規模及人數等，舉辦否待評估。

陳其邁上午視察治水工程，於會前接受聯訪，針對高美館辦大型露營活動做回應。

高美館整修要重新開幕，規劃1月22日辦大型露營活動，有高雄市議員擔心值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫期恐有防疫問題，文化局長王文翠及高美館館長李玉玲承諾，若有1人確診就下台。

有關高美館的大露營活動受到關注，陳其邁指出，活動會依照中央流行疫情指揮中心的規定，「只會更嚴，不會更鬆」，市府要求衛生局等單位針對活動進行盤點；活動要採實名制，而且要確保安全無虞。

他指出，高美館有50公頃面積，露營都在戶外，活動會採實名制，防疫措施會用最嚴格標準，要看怎麼辦、人數多少，且要落實防疫等。

至於草地音樂會方面，陳其邁指出，要看人數規模及方式，如果要辦音樂會就要從技術上克服能否落實保持安全社交距離，已責成衛生局就防疫規定及作法盤點，音樂會辦不辦待評估。

有關規劃大型露營被質疑恐成防疫破口，王文翠上午於議會受訪表示，科學防疫才能落實防疫，下台無法對付武肺病毒，維持市民低密度藝文生活是文化局的責任。

相關露營活動限制500頂帳篷，每頂帳篷間距至少3公尺，符合防疫規定，是低密度的安全藝文活動。