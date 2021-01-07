免費參觀 高雄壽山動物園崗山之眼貝殼館延續到3月底

高雄市觀光局去年10月1日起推出秋冬旅遊，壽山動物園、崗山之眼及旗津貝殼館3景點都優惠民眾免門票參觀。高雄市長陳其邁表示，3景點的免費優惠，今年持續到3月底，歡迎大家到高雄，在暖心的陽光與舒適的涼風中，騎U-bike、搭乘捷運或輕軌，從另一個角度欣賞這座城市，享受被陽光環抱的感覺。

高雄市觀光局周玲妏局長表示，去年10月到12月推動壽山動物園、崗山之眼及旗津貝殼館3大景點免費參觀以來，吸引不少遊客，例如壽山動物園遊客人次相較前年同期未受疫情影響時成長近3成，顯示優惠措施可有效提升遊客到高雄觀光旅遊意願，藉此活絡高雄市消費市場。

周玲妏說，延續年初國旅旺季，今年續推壽山動物園、崗山之眼及旗津貝殼館免費入園。

陳其邁更在臉書表示，高雄是避寒的最溫暖城市，如果民眾厭倦沉重、濕冷的天氣，不妨來一趟高雄，享受悠閒療癒；高雄的「跨百光年」系列活動結束後，高雄還有很多值得造訪的景點，錯過就太可惜。

高雄市府籲請外出遊玩的民眾，要記得戴口罩、勤洗手，保持社交距離，暢玩高雄的同時，也要顧牢防疫。