轉動屏北交通水門轉運站啟用 新設高鐵左營直達水門

眾所期待由平地進入原鄉門戶的水門轉運站在屏東縣長潘孟安與地方人士一同揭牌下，今起正式啟用。水門轉運站匯集台24線及屏185縣道等交通要道，成為連結屏北地區重要交通樞紐，該運轉站透過綠色工法、融入原鄉意象設計且是縣內第一座設置祈禱室的轉運站，啟用後提供屏北地區民眾更舒適完善的候車環境，也有新闢路線，從高鐵新左營站到水門轉運站，讓旅客與鄉民更便利。

水門轉運站以興建總工程經費約5121萬元建設完成，整體設計將安全、低碳與節能加入考量，透過綠色工法讓建築物的通風、隔熱與自然共存；同時融入原鄉意象設計，呼應大武山造型的屋頂從建築物量體延伸到車道，且新作屋頂取排灣族的圖騰與山的意象，象徵平原與山地交界，打造出水門門戶意象。

站內除售票、候車、公車動態資訊、公廁等基本設施外，設置旅遊服務中心（i-center）提供旅遊資訊服務，並配合「新南向」政策，規畫設置男女穆斯林祈禱室，營運廠商目前也已與便利商店及10家原鄉小農簽訂進駐意向書，為往來旅客提供更舒適的候車需求。

水門轉運站往北可至三地門、霧台鄉，往南通往瑪家、泰武、萬巒、潮州，且周邊有頗多觀光據點，包括原鄉原住民文化園區、涼山遊憩區、霧台遊憩區、山川琉璃吊橋、大路觀主題樂園、賽嘉樂園等。

水門轉運站的設立，解決大型遊覽車行駛原鄉山區道路的安全疑慮，改善觀光旺季小客車停車問題，提供觀光轉乘機能。轉運站有8席月台，整合屏東客運、高雄客運、原鄉幸福巴士，進駐18條路線，配合轉運站啟用，交通旅遊處調整602、603路線串聯周邊觀光景點，並新闢519（東港－潮州）、606（潮州-水門）路線，現由得標業者高雄客運公司籌備中，未來通車後能連接潮州、東港、水門3轉運站。