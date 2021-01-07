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高市美術館園區要辦2千人露營 當地人：時機點適合嗎？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市文化局本月22日規畫在美術園區舉辦500帳露營計畫，官方和地方人士對防疫的看法不一。圖／翻攝高雄市文化局臉書
高雄市文化局本月22日規畫在美術園區舉辦500帳露營計畫，官方和地方人士對防疫的看法不一。圖／翻攝高雄市文化局臉書

將完成整修的高雄市立美術館本月22日將重開館（reopen），館方規畫的系列活動中有一項是開放園區供500個露營帳露營，高雄市議員李喬如和當地鼓山區龍水里民對新冠肺炎防疫有所疑慮。高雄市文化局表示，露營帳會散在園區內，每帳距3公尺，也會嚴守防疫規定，採實聯制、量體溫、限戴口罩。

議員李喬如表示，目前疫情緊張，美術館的開放露營計畫，500帳算下來，可能有2000人的規模，會不會影響防疫，盼文化局能多考量舉辦的時機點。

李喬如在議會預算審查時追問此事，也向文化局長王文翠撂話，如果因為露營活動，出現新冠肺炎確診病例，文化局要不要負責？王文翠表示她會承擔。

美術館所在，屬鼓山區龍水里，里長初學霖說，他很感謝美術館樂意與地方溝通，也有市集活絡地方，草地音樂會也成為當地特色，他和里民也不反對露營，可是，在這個疫情緊張的「時機點」辦這樣一個聚集2000人的大活動，而且要連辦4星期，一次兩天一夜！

初學霖表示，一年一度的跨年、元旦升旗，市長陳其邁都為了防疫的考量，舞台區不開放觀眾入場，也取消邀請民眾參加升旗，文化局美術館卻在此時要辦2000人的露營，怎能不讓人擔心？

王文翠在高雄市文化局的臉書中「碎碎念」，強調「防疫不能賭氣也不能打賭」，美術館園區40公頃的場地限500頂帳篷，至多2000人，每頂帳篷距離至少3公尺，低密度安全的藝文活動對於市民是必要的。

文化局的臉書貼文指出，可能外地人不知道高雄有一個超大的高美館園區，整整有40公頃那麼大。在40公頃的高美館園區，配合美術館重開館，這個只有高雄市立美術館才有辦法辦理的露營活動，是這波重開館系列活動中很有創意的行銷活動；也因為防疫的思考，這場在40公頃場域中的露營活動，限制僅500頂帳篷，至多2000參與。在規畫上，每頂帳篷間至少會距離3公尺，如果純以數學上來計算，平均一頂帳篷享有800平方公尺的面積。

文化局表示，露營活動規畫上，防疫的措施一直都是討論重點，主要就是希望能讓大家一起安心的參與，活動更將遵守中央所制定的防疫規範；因為有著大家一起遵守防疫規則，我們一起守住了臺灣的防疫，才能夠在這個時刻進行低密度的適當活動。例如：偽出國的空中之旅、國內的旅行活動、各戶外風景區的露營、登山，戶外的開放空間，做好防疫措施，是有其相對的安全性。

「防疫，是不能賭氣也不能打賭的」、「如果活動違反防疫規範，就算下台，活動也是不能辦的。」文化局臉書貼上這樣的內容，強調今天如果能落實防疫，自然不會有下台的問題，「議員希望政務官員們為了政策負責，是天經地義；政務官員為了推動的政策負責，也是必須的。這一切，沒有拿烏紗帽來打賭的問題。美術館的露營活動，透過有創意的方式，讓大家回到美術館，一起來露營、更一起來看reopen系列的精彩國際性展覽。」

露營 美術館 文化局

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