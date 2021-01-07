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天冷車容易「長貓」！陳其邁提醒：發車前先找躲貓貓

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
寒流來襲，高雄市長陳其邁呼籲要注意保暖，也提醒大家發車前先輕拍引擎、喚醒浪貓。圖／取自陳其邁臉書
寒流來襲，高雄市長陳其邁呼籲要注意保暖，也提醒大家發車前先輕拍引擎、喚醒浪貓。圖／取自陳其邁臉書

天氣冷，經常有貓會躲到溫暖的車裡，尤其是引擎室或車底避寒，但因此有被碾壓的危險。寒流來襲，愛貓的高雄市長陳其邁呼籲要注意保暖，也提醒大家發車前先輕拍引擎、喚醒浪貓。

陳其邁今在臉書提醒大家，寒流來襲，今將開始冷空氣南下，天氣又將轉涼。預估這波寒流市區低溫僅11度，山區、沿海地區低溫則僅有9度，並將一路影響到這周六。

陳其邁請市民記得做好禦寒準備，使用瓦斯熱水器及電暖器具時，注意室內通風及用電安全；也要特別提醒厝內的長輩及高風險族群保暖要做好 、剛起床暖身、避免大吃大喝及情緒起伏太大、避免飯後或喝酒後立即泡澡，及避開酷寒或早晚的高風險時段運動。

他也提醒大家：「啊對了，天氣一冷，我們的小動物們很可能會窩在你家汽車引擎室內避冬取暖，記得發動前可以先提醒他們一下喔！」

陳其邁家裡收養浪貓，其中陳小米在一次直播中亂入意外爆紅，也讓人發現陳其邁身為的貓奴一面。天氣變冷，陳其邁提醒市民保暖之餘，也不忘暖心請大家開車前敲敲引擎蓋，以保護浪貓安全。

寒流來襲，高雄市長陳其邁呼籲要注意保暖，也提醒大家發車前先輕拍引擎、喚醒浪貓。圖／取自陳其邁臉書
寒流來襲，高雄市長陳其邁呼籲要注意保暖，也提醒大家發車前先輕拍引擎、喚醒浪貓。圖／取自陳其邁臉書
寒流來襲，高雄市長陳其邁呼籲要注意保暖，也提醒大家發車前先輕拍引擎、喚醒浪貓。圖／取自陳其邁臉書
寒流來襲，高雄市長陳其邁呼籲要注意保暖，也提醒大家發車前先輕拍引擎、喚醒浪貓。圖／取自陳其邁臉書

陳其邁 保暖

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