台中港架設首座環集塵防制設備 集塵防制效率高達9成多

台中港許多碼頭每天的裝載卸貨量以及相關的港務運作繁多，台中港倉儲裝卸公司張慶隆董事長表示，為維護港區良好空氣品質，減少港區逸散性貨物揚塵，公司斥資7000萬元向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗及德國製密閉式抓斗設備，上月起開始啟用，每小時可裝卸300噸，集塵防制效率高達9成多，這二套設備與全球同步，美國天然純鹼公司也在使用，減少裝卸貨物逸散造成貨主的無形中損失，能有效防制空汙，善盡企業社會責任。

台中港務分公司表示，港務公司配合綠色港埠政策，2017年實施煤炭、砂石、銅土等逸散性貨物集中管理，裝卸作業採「不揚塵、密閉式」，其他如水泥熟料、爐石、石灰石等逸散性貨物則於2019起全面實施。台中港3年前完成兩部自動化密閉式環保裝卸機具，並和航港局中部航務中心及台中市環保局，多次輔導貨主及裝卸業者提出逸散性貨物裝卸改善計畫，並持續滾動檢討改進。