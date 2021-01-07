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台中港架設首座環集塵防制設備 集塵防制效率高達9成多
台中港許多碼頭每天的裝載卸貨量以及相關的港務運作繁多，台中港倉儲裝卸公司張慶隆董事長表示，為維護港區良好空氣品質，減少港區逸散性貨物揚塵，公司斥資7000萬元向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗及德國製密閉式抓斗設備，上月起開始啟用，每小時可裝卸300噸，集塵防制效率高達9成多，這二套設備與全球同步，美國天然純鹼公司也在使用，減少裝卸貨物逸散造成貨主的無形中損失，能有效防制空汙，善盡企業社會責任。
台中港務分公司表示，港務公司配合綠色港埠政策，2017年實施煤炭、砂石、銅土等逸散性貨物集中管理，裝卸作業採「不揚塵、密閉式」，其他如水泥熟料、爐石、石灰石等逸散性貨物則於2019起全面實施。台中港3年前完成兩部自動化密閉式環保裝卸機具，並和航港局中部航務中心及台中市環保局，多次輔導貨主及裝卸業者提出逸散性貨物裝卸改善計畫，並持續滾動檢討改進。
台中港倉儲裝卸公司表示，近年來，企業經營者重視ESG(環境、社會與治理)趨勢及重要性，公司斥資7000元向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗及德國製密閉式抓斗，鹼粉專用集塵漏斗每小時可裝卸300噸，集塵防制效率高達9成多，可以減少裝卸貨物逸散的損失，裝載過程定點定量避免貨卡車載運過量，有效防制空汙及運輸掉落，維護貨主的權益，更重要的是可減少空氣汙染。
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