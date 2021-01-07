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因應鐵路地下化、陸橋拆除 高市4路口新設交通號誌

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
因應鐵路地下化，高雄市4路口新設交通號誌。記者蔡孟妤／攝影
因應鐵路地下化，高雄市4路口新設交通號誌。記者蔡孟妤／攝影

因應鐵路地下化，陸橋等設施陸續拆除，部分路段的道路狀況也配合調整，高雄市交通局近期在4處路口新設交通號誌，以提升車輛及行人進出安全。

這4處路口分別為左營區新莊一路與新南街口、新興區復興一路/河南一路河北一路、三民區大順三路/大順三路359巷366巷、苓雅區大順三路/大順三路281巷282巷路口。

交通局表示，左營區新莊一路打通後，已可貫通連接翠華路、勝利路，進而帶動新莊一路東西向車流，因應車流量增加，在新莊一路與新南街口增設號誌。

復興一路於鐵路地下化打通後，可連接自由一路，成為市區南北向交通幹道，為維護該路段行車安全，也於復興一路與河南一路河北一路口增設號誌。

另大順路橋拆除後，平面車流增加，為維護橫向穿越大順三路的安全，交通局於大順三路/大順三路359巷366巷、281巷282巷增設號誌，加強路口的安全性。

交通局表示，近年內有許多重大工程即將施工及完工，部分路段的道路狀況已配合調整，提醒民眾行駛上提高警覺、減速慢行並注意相關交通標誌標線號誌規定行駛，不要搶黃燈闖紅燈，以維護行車安全。

鐵路地下化 高雄市

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