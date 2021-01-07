退而不休教出53名醫生 一句老師好是陳守仁最大動力

78歲陳守仁退休後繼續堅守教育崗位，13年如1日，每天在台南市東光國小科學中心指導學生科學研究。他說，每當畢業生回來探望，就燃起繼續耕耘下去的動力，這把年紀還能有幾個年頭？有能力、有時間就要教下去，不能停止。

目前擔任教育部低年級生活課程研究委員的陳守仁，對科學研究相當有興趣，師專畢業後調派到屏東服務，就開始指導學生科學研究，他也到屏科大讀夜間部進修，以及後來到高師大讀化學系，到台南大學拿科學教育碩士，每年指導學生參加全國科展都獲獎。79年調台南，並在兒童科學館指導學生科學研究直到退休。

13年前，陳守仁從老師退休後，沒有放棄他最愛的教育工作，持續義務指導學生科學研究，而且每天都到東光國小科學中心上班，並結合老師、家長成立教學團隊，大家出錢出力，充實設備，吸引校內外對科學有興趣的學生來學習，每年科展都是大贏家。

陳守仁經常獲邀到他縣市演講，傳承「形成性評量」的經驗，教導老師如何落實科學閱讀。他談起自然科學就眉飛色舞，展現活力與幹勁，他細數10多年來指導過的學生已有53人考上醫學系；但也有許多學生對醫沒興趣讀基礎科學，更幫助不想讀醫只想讀電機的學生，讓家長也能接受。也有全國科展名列前茅的學生讀中文、戲劇系，他說，科學研究可培養邏輯思考能力，不管是讀那一系所或做甚麼工作，都有幫助。

傳承教育理念、引領對科學有興趣的孩子做研究，是陳守仁退而不休的目的，他說，每當寒暑假，已經在工作或讀大學的學生回來探望，一句「老師好」的問候，就是他持續教下去的最大動力。

「把學生當孩子來教，可能會比自己的孩子還孝順！」陳守仁一貫以引導方式教孩子，讚美多於責罰，和學生的感情如朋友，有學生29年來每年3節送禮未曾間斷，有學生回台南第一個探望的是祖母，第2個就是陳守仁。他建議家長不要干擾孩子想法，老師則應勇於接受挑戰。