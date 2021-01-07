錢櫃公司砸6億插旗墾丁 休閒購物商城開幕好事多磨

國內KTV巨頭錢櫃公司4年前向墾丁福華度假飯店承租上萬坪空間，投入6億元打造包含綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，主體工程完工後去年底取得使用執照，原訂今年農曆年前開幕，成為屏南地區最大的休閒娛樂購物中心，但招商作業受疫情影響，廠商多持觀望態度，開幕時間可能在4月的清明連假。

錢櫃公司是年代集團旗下子公司，全國有15家店，2016年宣布插旗屏東墾丁，要投入6億向墾丁福華飯店租地，打造複合型休閒娛樂購物中心，當時墾丁正值遊客跌至低谷、觀光產業一片蕭條，錢櫃卻選在墾丁大手筆投資，最早計畫在去年農曆春節前開幕，沒想到去年初疫情升溫，原訂延後至今年農曆年前開幕，招商作業卻受延燒的疫情影響，不得不延後。

錢櫃公司一名主管說，選在南台灣旅遊勝地墾丁投資，著眼的不只外地觀光客，還有滿足恆春半島居民的基本休閒娛樂需求，恆春半島休閒娛樂生活機能遠不如都會，店家多為獨立小商戶，沒有大型的綜合商場，錢櫃打造的休閒娛樂購物中心包含綜合商場、美食街、PUB、錢櫃KTV等，可滿足在地居民和外地遊客和的休閒娛樂和購物需求。

「好事多磨！」他說，年初爆發新冠肺炎疫情，不知道疫情何時結束，工程進度稍有延緩，也不急著開張，去年底取得使用執照並辦理招商，但廠商進駐意願不高，希望等疫情降溫後再考慮，可能在4月清明連假開張；之所以取名「墾丁壹號」，因墾丁福華飯店戶籍資料是貮號、凱撒飯店是肆號，對面的壹號沒有建物，休閒娛樂購物中心就取名壹號。