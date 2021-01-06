刺激淡季國旅 屏縣府聯手飯店業者住宿優惠千元

中央社 / 屏東6日電

中央國內旅遊補助到去年10月截止，由於春節前後是屏東旅遊淡季，屏東縣政府與旅宿業者合作，自27日至3月7日，只要到屏東自由行住宿，飯店將優惠500元房價，縣府再補助500元。

屏東各大旅宿業者這2天都收到縣府「獎助旅行業及旅宿業推動國民旅遊」公文，指出為持續推動國內旅遊風潮，從1月27日起至3月7日止，店家提供旅客住宿折抵500元優惠方案，縣府也補助店家500元，提供民眾共計1000元優惠。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，公文是要請有意願的業者報名，主要是春節前後是屏東旅遊淡季，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情下，春節前後中央的旅遊補助又以北部為主，為了吸引遊客南下屏東旅遊，祭出「500+500」自由行優惠方案。

黃國維說，補助細節要等有意願的業者報名後再詳細討論，原則上就是旅宿業者優惠500元房價，縣府再補助500元。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，中央的國旅補助對刺激旅遊有很大影響，自由行補助到去年10月截止，11月、12月業績立刻下滑3成。

張積光表示，業者建議縣府研擬補助方案，刺激遊客南下旅遊意願，在地方財源有限下，業者與縣府聯手「500+500」，等於優惠1000元房價，希望能再創淡季屏東國旅市場。

屏東縣政府 自由行 春節

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