陳其邁FB揭農業用水權免規費 高市約萬戶受惠

高雄市長陳其邁今天在臉書發文指出，深知農民看天吃飯的辛苦，乾旱季更易影響生計，高雄市即日起農業用水免規費，措施回溯自去年10月21日開始，請用戶速向水利局登記。

陳其邁所指「規費」，含農、林、漁、畜牧業的登記費、履勘費、臨時用水執照費與狀照費一律免除；登記費新台幣1200元、履勘費1000元、水權狀500元等。水利局指出，目前約有農林漁牧用水戶約萬戶；1張水權使用年限是5年，期滿後要申請續用，應繳交這些規劃共2700元。

水利局指出，平均每年申請戶數約200戶，規費收入約50萬元。

陳其邁臉書（Facebook）貼文指出，與農民話家常了解農民辛苦，面臨乾旱務農更影響生計。為減少農民負擔已請水利局辦理，即日起農業用水的規費一律免除。措施回溯自2020年10月21日開始計算，請民眾儘速登記。