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屏東潮州自來水申請戶1萬2千戶 水公司成立潮州營運所

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮長周品全（中）、立委周春米（右）與議員林郁虹出席自來水公司潮州營運所揭牌典禮。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮長周品全（中）、立委周春米（右）與議員林郁虹出席自來水公司潮州營運所揭牌典禮。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮公所推動自來水普及化政策，範圍涵蓋都市計畫區約70％區域及都市計畫外鄉村部落，到去年度實施16標延管及用戶接管工程，潮州地區申請用戶數達1萬2千戶，占全鎮戶數6成。自來水公司提供潮州鎮自來水用戶便捷服務，今在潮州鎮正式成立潮州營運所，今年5月1日，自來水公司將成立屏東區處。

屏東縣政府水利處指出，屏東縣提升自來水普及率，從6年前47.7%到去年的59.4％；水利處指出，近3年來經縣府、各鄉鎮公所與台水公司持續推廣自來水接管，潮州鎮自來水普及率由3.26%提升為26.7%；萬丹鄉由26.16%提升為62.6%；九如鄉從去年9月起已陸續啟用通水。目前縣府審核補助自來水接水用戶數超過5000餘戶，持續增加中。

水公司成立潮州營運所，編制有18人，服務鄉鎮包括潮州鎮、萬巒鄉、新埤鄉、南州鄉、崁頂鄉、泰武鄉與來義鄉，民眾不用再跑到東港營業所，就近方便，也提升行政程序的效率。

潮州鎮公所指出，潮州鎮申請用戶數1萬2千戶，接管戶數有8千戶。自來水普及化過程中，遇到難題態樣不同，有的是大樓無法全體用戶都同意，另外也會影響道路工程品質等。

水利處、水公司指出，較困難的部分主要在水源開發，水源找倒後，就是民眾用水意願申請情況。水公司指出，屏東縣因為地下水充沛，因此自來水普及率起步較慢，也感謝鄉鎮公所大力配合協助。

水公司指出，潮州鎮原隸屬自來水公司東港營運所轄區，考量潮州鎮距離東港鎮約15公里，為避免用戶洽公舟車往返奔波，自來水公司將服務據點延伸到潮州鎮，就近服務鄉親，當日到現場辦理過戶申請的陳太太說「總算不用再大老遠跑到東港，很便民」

水利處指出，麟洛鄉、內埔鄉、萬巒鄉、竹田鄉及里港鄉民眾用水意願達6成以上，縣府經多次協調自來水公司，並促請自來水公司增列開發經費及人力，以趕辦水源開發及相關供水事宜。內埔及麟洛鄉預計可趕辦在111年10月底前出水；萬巒鄉預計趕辦於111年6月底前出水；竹田鄉及里港鄉自來水系統現階段規畫中。

屏東縣潮州鎮長周品全出席自來水公司潮州營運所揭牌典禮。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮長周品全出席自來水公司潮州營運所揭牌典禮。圖／潮州鎮公所提供
自來水公司提供潮州鎮自來水用戶便捷服務，今在潮州鎮正式成立潮州營運所，今舉行揭牌典禮。圖／潮州鎮公所提供
自來水公司提供潮州鎮自來水用戶便捷服務，今在潮州鎮正式成立潮州營運所，今舉行揭牌典禮。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣政府 東港 都市計畫

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