高市農漁防寒大作戰 動物園啟動保暖設施備毛毯

氣象局預報寒流7日南下，為避免農漁作物遭寒害受損，高市府海洋、農業局通報業者搭設防風棚，也有果農加強施撒鉀肥抗寒，壽山動物園增設籠舍保暖燈，也提供毛毯給紅毛猩猩。

氣象局資訊顯示，7日會有濕冷寒流南下，8日清晨溫度會下探攝氏10度左右，沿海空曠地區可能低於10度。

高雄市政府海洋及農業局通報農漁業者嚴防寒害，包括養殖漁業於魚塭北側搭設防風棚、增加蓄水量、防寒加溫等設備，海洋局也提醒寒流來襲避免擾動水體或驚動魚群、暫停投餌等。

農作畏寒包括蓮霧、蜜棗、小番茄等都要做好防害。今天已有蜜棗業者全面於棗葉施肥，提高鉀肥含量以利抗寒，另有農民抽取溫暖的地下水淹灌棗園土壤有利抗寒，也有農民搭設紗網抗寒等。

壽山動物園也關懷熱帶動物的抗寒保溫，高市府觀光局壽山動物園管理中心主任莊絢智指出，近日加強包括爬蟲類動物，如象龜、蛇類、蜥蜴的保溫，啟動保暖燈、提供紅毛猩猩毛毯或帆布等保暖。

氣溫驟降，市府社會局關懷街友禦寒，5日啟動低溫關懷機制，包括街友中心、旅館安置等，呼籲有安置需求者洽三民、鳳山街友中心或社工協助。同時社會局也會於10餘處街友聚集所分送熱食、禦寒衣物及睡袋等。

社會局呼籲有安置需求的街友聯繫社工或關懷中心，以免寒流來襲受凍。