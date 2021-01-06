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南部水源吃緊 高雄消防局進行備用水抽水訓練
高雄市消防局第四大隊第三中隊因應去年降雨較少，本月4日到楠梓汙水處理廠及中油楠梓廠區進行缺水時期備用水源抽水訓練，除了教育消防人員了解備用水地點，也以幫浦進行相關操作訓練，避免發生火警時缺乏救災用水。
右昌分隊長陳建中表示，第四大隊轄區消防栓使用水源是烏山頭水庫最末端，與民生用水為同一管線，通常晚上9點過後水源減壓，加上去年雨量驟降，南部水情拉警報，恐影響火災發生時的搶救用水。
陳建中說，本次選定轄內2處備用水源充足的場所，其中高雄市楠梓汙水處理廠備有200噸以上放流水，中油楠梓廠區備有30000噸以上工業用水，經大隊協調，均願意全力配合消防局作為缺水時期救災用水，大隊長林原興當天特別也到場了解取水處的供水情況及取水方式。
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