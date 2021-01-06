屏東總圖半年湧40萬人次 沙發、牆面汙損 2月歲修12天

屏東縣立圖書館總館猶如森林中圖書館，人氣超夯，去年8月下旬開幕後，累計進館人次超過40萬人次，也因為人潮踴躍，館內設施接連遭破壞、汙損，開幕初期，還有書擋、書架接連遭竊。屏東縣政府文化處指出，從2月4日起閉館12天展開歲修，預計2月16日大年初五恢復營運。歲修期間民眾可以透過通閱，在各鄉鎮市圖書館借閱總圖的藏書，且提供24小時還書得來速及南側還書口服務。

屏東縣立圖書館總館去年8月重新開館，嶄新的空間加上藏書及各項閱讀便民服務增加，到圖書館看書、借書與辦證人潮暴增，累計進館人次破40萬人，流通冊數逾36萬冊，辦證人數達5162人，也吸引來自各縣市的圖書館、機關學校參訪觀摩，人氣居高不下。

文化處長吳明榮說，總圖是民眾的閱讀休憩場所，因應場館營運每年應有計畫的維修與養護，2月4日起歲修維護，歲修期間民眾仍可透過通閱，在各鄉鎮圖書館借閱總圖的藏書，總圖仍提供24小時還書得來速及南側還書口，提供讀者完善的閱覽服務。

為推展屏東縣公共圖書館事業，屏東縣政府籌備成立「屏東縣公共圖書館事業發展委員會」，邀請圖書出版業者、學校、企業，鄉鎮圖書館等共同參與並推廣未來屏東閱讀營運發展計畫。