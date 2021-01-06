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屏東總圖半年湧40萬人次 沙發、牆面汙損 2月歲修12天

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館開幕初期時，書擋、書架接連遭竊。圖／本報資料照
屏東縣立圖書館總館開幕初期時，書擋、書架接連遭竊。圖／本報資料照

屏東縣立圖書館總館猶如森林中圖書館，人氣超夯，去年8月下旬開幕後，累計進館人次超過40萬人次，也因為人潮踴躍，館內設施接連遭破壞、汙損，開幕初期，還有書擋、書架接連遭竊。屏東縣政府文化處指出，從2月4日起閉館12天展開歲修，預計2月16日大年初五恢復營運。歲修期間民眾可以透過通閱，在各鄉鎮市圖書館借閱總圖的藏書，且提供24小時還書得來速及南側還書口服務。

 屏東縣立圖書館總館去年8月重新開館，嶄新的空間加上藏書及各項閱讀便民服務增加，到圖書館看書、借書與辦證人潮暴增，累計進館人次破40萬人，流通冊數逾36萬冊，辦證人數達5162人，也吸引來自各縣市的圖書館、機關學校參訪觀摩，人氣居高不下。

文化處長吳明榮說，總圖是民眾的閱讀休憩場所，因應場館營運每年應有計畫的維修與養護，2月4日起歲修維護，歲修期間民眾仍可透過通閱，在各鄉鎮圖書館借閱總圖的藏書，總圖仍提供24小時還書得來速及南側還書口，提供讀者完善的閱覽服務。

為推展屏東縣公共圖書館事業，屏東縣政府籌備成立「屏東縣公共圖書館事業發展委員會」，邀請圖書出版業者、學校、企業，鄉鎮圖書館等共同參與並推廣未來屏東閱讀營運發展計畫。

吳明榮說，屏東縣閱讀政策白皮書以「攜手屏總圖，一起挺閱讀」為願景，由屏東總圖擔任領頭羊，輔導鄉鎮圖書館爭取中央補助計畫並協助後續執行，培力鄉鎮圖書館具備專業服務知能，讓全縣公共圖書館朝向「總館-分館」體系邁進。除閱讀環境與服務提升，今年南國漫讀節將延伸至各鄉鎮辦理，讓閱讀無所不在，廣拓閱讀屏東品牌。

有民眾踩在圖書館內馬桶，導致馬桶位移。圖／屏東縣府文化處提供
有民眾踩在圖書館內馬桶，導致馬桶位移。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館開館半年，累計湧入40萬人次，今年2月將歲修12天。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館開館半年，累計湧入40萬人次，今年2月將歲修12天。記者劉星君／攝影
圖書館內牆面破損。圖／屏東縣府文化處提供
圖書館內牆面破損。圖／屏東縣府文化處提供
歲修期間，24小時得來速還書仍照常運作。記者劉星君／攝影
歲修期間，24小時得來速還書仍照常運作。記者劉星君／攝影
椅子旁邊牆面髒汙。圖／屏東縣府文化處提供
椅子旁邊牆面髒汙。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館開幕初期時，書擋、書架接連遭竊。圖／本報資料照
屏東縣立圖書館總館開幕初期時，書擋、書架接連遭竊。圖／本報資料照

屏東縣政府 圖書館 出版業

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