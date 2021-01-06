一期稻作停灌補助說明會 盼依實際耕作與代耕發給補助

缺水問題，農委會已宣布部分地區一期稻作停灌，並發放每公頃9萬3000元補助，也針對代耕業者依據所擁有之農機具以及代耕40公頃以上給予補助；台中市議員施志昌今天邀農委會到外埔區中山里活動中心召開說明會，希望能依照實際耕作與實際代耕面積發給補助；農委會說，將廣納各方意見，後續會再依實際情況，調整補助方式。

施志昌表示，目前停灌補助對象主要有二，實際耕作的農民與代耕業者，農委會雖一再承諾補助會給實際耕作的農民，但實際上，有很多農民與地主本身並無契約關係，導致是否為實際耕作認定上有困難，造成補助領取上的問題，希望農委會能提出更確切的方案。

實際耕作農民反映，依據「2021年第 1 期作⽔稻代耕業者停灌救助作業原則」，補助從事整地、插秧及收穫等三項作業的代耕業者，其中有三項條件，向設籍地的農業機械耕作服務協會申請、所擁有的農業機具數量與種類、以及耕作40公頃以上。

施志昌說，其中代耕業者向設籍地的農業機械耕作服務協會申請，只能申請設籍所在地的代耕，若業者設籍於台中，只能申請台中代耕的部分，但很多代耕業者耕作的範圍可能從台中遍及雲嘉南甚至高雄屏東，若只能申請設籍所在地的範圍，對於代耕業者影響很大。

施志昌表示，補助代耕限於40公頃以上，除了影響代耕範圍較小的業者外，也影響本身自有耕作並兼職從事代耕的農民，這部分希望依據代耕業者與農民意見，依據實際代耕面積給予補助級距，以反映現實狀況。

施志昌表示，目前代耕補助金額固定，但由於各縣市農地狀況不同，雲嘉南農地完整，地形平順，但台中的農地相對較為零碎，且常常會遇到不同地形，代耕成本高，代耕業者也希望能將成本反映於補助上；農委會說明，此次為第一次補助代耕業者，還需要廣納各方意見，後續會再依實際情況，調整補助方式。