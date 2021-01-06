影／屏東推創意農民曆 結合占星、節氣與在地食材料理

屏東縣政府每年推出創意農民曆，今年首次結合星座、節氣，搭配屏東物產特色，設計屏東在地系列美味食譜，邀請占星師蘇飛雅Sophia、植物專家屏東科技大學副教授周映孜與屏東知名餐廳5名主廚，將12星座結合屏東物產，設計系列美味食譜，今年共印製6萬8千冊，免費索取。

屏東縣府研考處指出，屏東縣近三年來新生兒人口近一萬四千多人，發現天秤座、摩羯座與獅子座為前三名。占星師蘇飛雅說，屏東縣民作息跟四季息息相關，小孩子出生最多幾個月份，冬末春初，屏東生活秩序跟大自然相結合。

一年24個節氣，結合12個星座，推出24道菜，蘇飛雅說，天秤座重視美感與平衡，與番茄搭配恰好是美顏聖品；8月是獅子座這時要面對酷暑，屏東當季盛產芋頭，冷熱皆宜。摩羯座在冬天，耐力十足，也與環境抗爭，以十字花科家族最對味，屏東冬天氣候相對穩定，以高麗菜作為代表農作物。

研考處指出，農民曆請luluwan魯魯灣主廚巴魯、佳珍海產主廚蕭友澤、川味居麵食館主廚陳曉平、Gien Jia 挑食主廚蔡易達以及詠珍美食主廚舒詠珍設計特色食譜，運用屏東優質農特產品入菜，吃得更自然、更健康。此次創意農民曆隨刊贈送一款精美的食譜海報，民眾可將海報張貼在家中適當位置，使用起來更便利。