寒流來襲成熟蓮霧恐怕「凍未條」 高市農業局籲搶收
寒流接續報到，據氣象局預報，7日將再有一波寒流南下，各地將冷個3天，北部甚至可能有10度以下低溫，明晚至8日局部地區恐也有到6度以下。高市農業局提醒農友，作物注意防寒，以減少損失。
高雄市農業局表示，受東北季風及寒流影響，寒流7日南下後，至10日氣溫才會稍回升，目前高雄正值蓮霧、蜜棗及番茄產期，農友需防範低溫造成裂果或落果。
農業局提醒，蔬菜與瓜果類最好設置防風牆、防風罩；果樹則可以包裹樹幹、果實套袋及覆蓋表土防寒。已屆成熟蓮霧最好儘速採收，另可引灌溫度較高的地下水保持根溫，同時保持果園濕度以減輕葉片寒害、必要時則在果園迎風面設立防風網；回溫前應搶收，勿掛果日曬，若是剛好遇到果實發育期，應剪除嚴重落葉的枝條，對新梢噴施高磷鉀肥，以利幼果生長。
寒流期間，民眾使用瓦斯熱水器及電暖器，也要注意室內通風及用電安全；並預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病。也避免長時間逗留在寒冷環境，老人及兒童，頭、頸、手和腳部最好保持溫暖。
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