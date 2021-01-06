快訊

黑鷹倖存中將／參謀總長沈一鳴死在眼前 曹進平首談當日浩劫

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

寒流來襲成熟蓮霧恐怕「凍未條」 高市農業局籲搶收

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
明天又有一波寒流南下，高雄農業局提醒農友架設防寒網，減少蔬果損。記者王昭月／翻攝
明天又有一波寒流南下，高雄農業局提醒農友架設防寒網，減少蔬果損。記者王昭月／翻攝

寒流接續報到，據氣象局預報，7日將再有一波寒流南下，各地將冷個3天，北部甚至可能有10度以下低溫，明晚至8日局部地區恐也有到6度以下。高市農業局提醒農友，作物注意防寒，以減少損失。

高雄市農業局表示，受東北季風及寒流影響，寒流7日南下後，至10日氣溫才會稍回升，目前高雄正值蓮霧、蜜棗及番茄產期，農友需防範低溫造成裂果或落果。

農業局提醒，蔬菜與瓜果類最好設置防風牆、防風罩；果樹則可以包裹樹幹、果實套袋及覆蓋表土防寒。已屆成熟蓮霧最好儘速採收，另可引灌溫度較高的地下水保持根溫，同時保持果園濕度以減輕葉片寒害、必要時則在果園迎風面設立防風網；回溫前應搶收，勿掛果日曬，若是剛好遇到果實發育期，應剪除嚴重落葉的枝條，對新梢噴施高磷鉀肥，以利幼果生長。

寒流期間，民眾使用瓦斯熱水器及電暖器，也要注意室內通風及用電安全；並預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病。也避免長時間逗留在寒冷環境，老人及兒童，頭、頸、手和腳部最好保持溫暖。

寒流 低溫

延伸閱讀

新一波寒流更冷！太平山可望降瑞雪 明起實施機動管制

寒流再來！虱目魚剉咧等 南市召沿海公所「強化通報」

台東釋迦寒害 饒慶鈴要求盡速統計向中央爭取補助

寒流接續報到 荖葉價漲卻不見農民笑顏

相關新聞

高雄輕軌再延長 大南環段12日通車

高雄輕軌目前行駛到C14哈瑪星站，二階工程除美術館、大順路段等仍在施工，大南環日前已完工並取得中央營運許可，預計1月12...

高雄臨海水資源中心年底完工 每日可產3.3萬噸再生水

高雄市副市長林欽榮今視察臨海水資源中心（再生水廠）工程進度，臨海水資源中心預計於今年底完工，每日可產製3.3萬噸再生水，...

寒流來襲成熟蓮霧恐怕「凍未條」 高市農業局籲搶收

寒流接續報到，據氣象局預報，7日將再有一波寒流南下，各地將冷個3天，北部甚至可能有10度以下低溫，明晚至8日局部地區恐也...

台南、旗山182線山區道路截彎取直！最快2026年完工

台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」！台南市工務局指出，現行台南關廟台86線到高雄內門台3線須繞行山路，政府將投...

洗衣店隱身美食街賣高級法式餐 雜誌社也搶餐飲市場

洗衣公司不洗衣服，而賣料理；雜誌社轉型商號，跨足美食變超夯。台北兩家超具創意的餐飲品牌「路易奇」與「小日子」，相繼進軍港...

助小鎮醫生留駐偏鄉！中山大學聯手旗山醫院育才

為推動偏鄉醫師常駐，中山大學積極申設學士後醫學系，今天與衛生福利部旗山醫院結盟簽署合作協議書，雙方未來將在醫學教學與研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。