高雄臨海水資源中心年底完工 每日可產3.3萬噸再生水

高雄市副市長林欽榮今視察臨海水資源中心（再生水廠）工程進度，臨海水資源中心預計於今年底完工，每日可產製3.3萬噸再生水，穩定供應產業用水水源。另市府也將在橋頭或楠梓規畫再生水廠，預計112到113年施工，114年供水。

林欽榮關心臨海水資源中心施工進度，今赴小港大林浦工地視察，並替工作人員加油打氣。去年遭逢56年來颱風未入台狀況，颱風期未帶來足夠雨量，使得全台水庫均出現旱象情形。

為維持民生及工業供水，高雄市除已完成的鳳山水資源中心每日可供給4.5萬噸再生水外，臨海水資源中心預計於今年底完工，每日可產製3.3萬噸再生水。屆時高雄市每日再生水量將可增長至7.8萬噸，穩定供應產業用水水源。

臨海水資源中心採汙水廠與再生水廠一次到位方式興建，第一(本)期建設日處理量5.5萬噸汙水處理廠及再生水廠，可生產3.3萬噸再生水，供應臨海工業區廠家使用；而因應周邊產業發展的水源需求，未來可擴建至日產6萬噸再生水。

高雄市目前已經有鳳山溪再生水廠的供水，每天可以提供4.5萬噸再生水給臨海工業區。另一座興建中的臨海再生水廠，第一期工程預計明年底完工，可供應工業區每日達3.3萬噸再生水。

另推動中的第3座再生水廠預計蓋在橋頭或楠梓，未來將供水給橋頭科學園區、楠梓加工區等，預計日供水2萬噸。未來3廠若再擴充，高雄整個再生水供應量，每天最高可以達到13萬噸。