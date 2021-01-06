快訊

黑鷹倖存中將／參謀總長沈一鳴死在眼前 曹進平首談當日浩劫

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄臨海水資源中心年底完工 每日可產3.3萬噸再生水

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市鳳山水資源中心。圖／高雄市水利局提供
高雄市鳳山水資源中心。圖／高雄市水利局提供

高雄市副市長林欽榮今視察臨海水資源中心（再生水廠）工程進度，臨海水資源中心預計於今年底完工，每日可產製3.3萬噸再生水，穩定供應產業用水水源。另市府也將在橋頭或楠梓規畫再生水廠，預計112到113年施工，114年供水。

林欽榮關心臨海水資源中心施工進度，今赴小港大林浦工地視察，並替工作人員加油打氣。去年遭逢56年來颱風未入台狀況，颱風期未帶來足夠雨量，使得全台水庫均出現旱象情形。

為維持民生及工業供水，高雄市除已完成的鳳山水資源中心每日可供給4.5萬噸再生水外，臨海水資源中心預計於今年底完工，每日可產製3.3萬噸再生水。屆時高雄市每日再生水量將可增長至7.8萬噸，穩定供應產業用水水源。

臨海水資源中心採汙水廠與再生水廠一次到位方式興建，第一(本)期建設日處理量5.5萬噸汙水處理廠及再生水廠，可生產3.3萬噸再生水，供應臨海工業區廠家使用；而因應周邊產業發展的水源需求，未來可擴建至日產6萬噸再生水。

高雄市目前已經有鳳山溪再生水廠的供水，每天可以提供4.5萬噸再生水給臨海工業區。另一座興建中的臨海再生水廠，第一期工程預計明年底完工，可供應工業區每日達3.3萬噸再生水。

另推動中的第3座再生水廠預計蓋在橋頭或楠梓，未來將供水給橋頭科學園區、楠梓加工區等，預計日供水2萬噸。未來3廠若再擴充，高雄整個再生水供應量，每天最高可以達到13萬噸。

水資源 高雄市 颱風

延伸閱讀

網路社群謠傳高市新冠確診全國第1名！兩醫師公會闢謠

春節返國潮 高雄市防疫旅館即日起限市民入住

苗栗水情1月6日亮橙燈 縣府同步成立災害應變中心

高雄跨百光年收視率全國第一 逾百萬人看轉播

相關新聞

高雄輕軌再延長 大南環段12日通車

高雄輕軌目前行駛到C14哈瑪星站，二階工程除美術館、大順路段等仍在施工，大南環日前已完工並取得中央營運許可，預計1月12...

高雄臨海水資源中心年底完工 每日可產3.3萬噸再生水

高雄市副市長林欽榮今視察臨海水資源中心（再生水廠）工程進度，臨海水資源中心預計於今年底完工，每日可產製3.3萬噸再生水，...

寒流來襲成熟蓮霧恐怕「凍未條」 高市農業局籲搶收

寒流接續報到，據氣象局預報，7日將再有一波寒流南下，各地將冷個3天，北部甚至可能有10度以下低溫，明晚至8日局部地區恐也...

台南、旗山182線山區道路截彎取直！最快2026年完工

台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」！台南市工務局指出，現行台南關廟台86線到高雄內門台3線須繞行山路，政府將投...

洗衣店隱身美食街賣高級法式餐 雜誌社也搶餐飲市場

洗衣公司不洗衣服，而賣料理；雜誌社轉型商號，跨足美食變超夯。台北兩家超具創意的餐飲品牌「路易奇」與「小日子」，相繼進軍港...

助小鎮醫生留駐偏鄉！中山大學聯手旗山醫院育才

為推動偏鄉醫師常駐，中山大學積極申設學士後醫學系，今天與衛生福利部旗山醫院結盟簽署合作協議書，雙方未來將在醫學教學與研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。