高雄輕軌再延長 大南環段12日通車

高雄輕軌目前行駛到C14哈瑪星站，二階工程除美術館、大順路段等仍在施工，大南環日前已完工並取得中央營運許可，預計1月12日通車，屆時輕軌可從C32經C1行駛到C17站，全程12.8公里。

高雄輕軌分為一二階施工，一階已完工營運多年，從C1（籬仔內站）行駛到C14站（哈瑪星站），全長8.7公里。

二階則因美術館、大順路等路段，一度因居民有疑慮而停擺，目前仍在施工中；而非爭議的大南環段則已於去年底完工，並取得營運許可，捷運局今證實，正籌辦通車營運事宜，預計將於1月12日通車。

輕軌「大南環」通車後，輕軌路網將從C32凱旋公園站經C1籬仔內站行駛到C17鼓山區公所站，服務範圍也由現行14站增為23站，不僅路線更長、車站更多。

「大南環」線東起凱旋公園站，行經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、文武聖殿，往西連結鼓山區公所，可擴大通勤、就學等服務。

仍在施工的美術館、大順路段，去年11月10日宣布復工，預計在2023年全線通車。