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台南、旗山182線山區道路截彎取直！最快2026年完工

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」，政府要投入100億元新闢銜接182線東西兩段道路，共約10公里。圖／台南市工務局提供
台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」，政府要投入100億元新闢銜接182線東西兩段道路，共約10公里。圖／台南市工務局提供

台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」！台南市工務局指出，現行台南關廟台86線到高雄內門台3線須繞行山路，政府將投入100億元新闢東西兩段道路，銜接中間的182線，共約10公里，讓道路直通好行、大幅縮短車程，預估最快2026年完工。

行政院核定公路總局提報「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」案，預估約6年後完成建設。南市工務局表示，市府極力爭取此建設，未來興建完成後，將健全台南鄰近地區的公路系統，方便台南來往旗山地區的交通，進而縮短緊急醫療、國防、搶災救災的行車時間，並提高觀光遊憩的吸引力，無疑是送給台南市一個新春大禮。

工務局表示，台86線向東延伸到台3線兩段道路工程總經費約100億元，行政院核定後，後續工作包括綜合規畫、環境影響評估等，新闢銜接182線東西兩段道路共約10公里，並提升改善182線道路品質，最快2026年完工。

南市府指出，新闢銜接道路將可提升觀光效益，促進地方經濟發展，待關廟國防部湯山砲校營區新建完成之後，也具備國防輸送的重要性。

行政院

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