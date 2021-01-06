聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南、旗山182線山區道路截彎取直！最快2026年完工
台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」！台南市工務局指出，現行台南關廟台86線到高雄內門台3線須繞行山路，政府將投入100億元新闢東西兩段道路，銜接中間的182線，共約10公里，讓道路直通好行、大幅縮短車程，預估最快2026年完工。
行政院核定公路總局提報「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」案，預估約6年後完成建設。南市工務局表示，市府極力爭取此建設，未來興建完成後，將健全台南鄰近地區的公路系統，方便台南來往旗山地區的交通，進而縮短緊急醫療、國防、搶災救災的行車時間，並提高觀光遊憩的吸引力，無疑是送給台南市一個新春大禮。
工務局表示，台86線向東延伸到台3線兩段道路工程總經費約100億元，行政院核定後，後續工作包括綜合規畫、環境影響評估等，新闢銜接182線東西兩段道路共約10公里，並提升改善182線道路品質，最快2026年完工。
南市府指出，新闢銜接道路將可提升觀光效益，促進地方經濟發展，待關廟國防部湯山砲校營區新建完成之後，也具備國防輸送的重要性。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言