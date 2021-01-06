快訊

美國務院高調宣布：7日將舉行 「美台政治軍事對話」

偷打「中國走私疫苗」？菲律賓總統衛隊接種風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗衣店隱身美食街賣高級法式餐 雜誌社也搶餐飲市場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
路易奇洗衣公司大立店出的法式料理cp值高，但價格親民。記者王昭月／攝影
路易奇洗衣公司大立店出的法式料理cp值高，但價格親民。記者王昭月／攝影

洗衣公司不洗衣服，而賣料理；雜誌社轉型商號，跨足美食變超夯。台北兩家超具創意的餐飲品牌「路易奇」與「小日子」，相繼進軍港都高雄，帶來不同樣貌的餐飲體驗，讓南台灣饕客們很驚豔。

台北知名法式餐酒館「路易奇Luigi洗衣公司」近期進軍高雄，隱身大立百貨美食街一隅，饕客們能用超親民價格享用高CP值法式料理，點餐後在美食街選個座位，就能大快朵頤。

「洗衣公司」賣法式料理已出人意表，法式餐館竟隱身美食街又令人意想不到。路易奇洗衣公司主廚武俊傑說，這次路易奇大立店丟掉包裝、服務，透過半自助方式讓饕客們享受高級法式餐點，就是要打破距離，讓法式餐更親民。

人氣料理之一的鴨肝滷肉飯，嚴選加拿大冷藏直送的鴨肝油煎到內軟外脆，並以紅代替米酒滷煮後，添加蜂蜜帶出香甜氣味，再淋上自製的蘋果醋膏醬，最後配上Q彈可口的台梗九號米飯，中西合壁，搭配絕妙。另一道鹹蛋黃剝皮辣椒義大利麵是創意料理，主廚以獨家製作的剁椒耗時3天發酵，帶出多層次辣度；並以低溫萃的蝦油拌麵，最後灑上火烤鹹蛋黃帶出香氣，口味與眾不同。

路易奇的法式餐點，選用鴨肝、龍蝦、生蠔、牛舌、海膽等高級食材，義式脆皮豬肉卷是羅馬時期重要慶典的經典料理，主廚將五花豬肉以數種香料醃製一天，用麻繩綑綁塑形後烘烤半小時，皮脆香酥，肉質軟嫩。而澳洲和牛乾式熟成牛舌，以簡單調味帶出頂級食材的香氣，更是饕客必點。揪團8人則可使用美食街廚藝教室的包廂，享用客製化法式餐食。

主打生活品牌的「小日子」，比路易奇早一步揮軍高雄，進駐新光三越三多店開設全台首間旗艦店「小日子手摘茶屋」。

平面雜誌出身的小日子，擅長發掘台灣土地的美好，分享以在地食材為基底的特色飲品及生活商品設計，標榜不只販售品味，還希望將一切變成生活日常，展店以來吸引不少文青控光顧。

這次小日子手摘茶屋偕頂級燒肉品牌樂軒與名古屋昭和甜點名店PINEDE三強聯手，除將小日子商号原封不動地搬入店內外，也供應各式茶飲，基底茶選用的斯里蘭卡烏瓦茶葉，即由頂尖品茶師原葉手摘。

早午餐菜單的設計以輕食無負擔出發，符合健康飲食概念，主要餐食像柚子鹽拉麵、紅燒牛肉麵、麻辣牛肉麵、半筋半肉牛肉麵，平價又美味，餐後再點個PINEDE手摘紅茶千層蛋糕，味蕾更是無比滿足。

澳洲和牛乾式熟成牛舌，以簡單調味帶出頂級食材的香氣，是饕客必點。記者王昭月／攝影
澳洲和牛乾式熟成牛舌，以簡單調味帶出頂級食材的香氣，是饕客必點。記者王昭月／攝影
位在高雄新光三越百貨的「小日子手摘茶屋」，推出多款美味輕食料理。記者王昭月／攝影
位在高雄新光三越百貨的「小日子手摘茶屋」，推出多款美味輕食料理。記者王昭月／攝影
路易奇招牌料理之一的義式脆皮豬肉卷，是羅馬時期重要慶典的經典料理。記者王昭月／攝影
路易奇招牌料理之一的義式脆皮豬肉卷，是羅馬時期重要慶典的經典料理。記者王昭月／攝影
台北知名「路易奇Luigi洗衣公司法式餐館隱身隱身高雄大立百貨美食街一隅，主廚創意無限，饕客們能用超親民價格享用高CP值法式料理。記者王昭月／攝影
台北知名「路易奇Luigi洗衣公司法式餐館隱身隱身高雄大立百貨美食街一隅，主廚創意無限，饕客們能用超親民價格享用高CP值法式料理。記者王昭月／攝影
小日子的餐飲，以輕食無負擔出發，符合健康飲食概念。記者王昭月／攝影
小日子的餐飲，以輕食無負擔出發，符合健康飲食概念。記者王昭月／攝影

品牌 創意料理

延伸閱讀

日本餐廳防疫措施照曝光 網拿台灣比對翻白眼：難怪拚命爆

桃園隱藏版「朝陽牛肉麵」一天只賣3小時　買二送一快跟上

秒殺！GUBAMI牛肉麵快閃台北晶華 每場僅12席

軌道經濟型百貨食力戰 拚「改裝、快速取餐、全餐期」

相關新聞

台南、旗山182線山區道路截彎取直！最快2026年完工

台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」！台南市工務局指出，現行台南關廟台86線到高雄內門台3線須繞行山路，政府將投...

洗衣店隱身美食街賣高級法式餐 雜誌社也搶餐飲市場

洗衣公司不洗衣服，而賣料理；雜誌社轉型商號，跨足美食變超夯。台北兩家超具創意的餐飲品牌「路易奇」與「小日子」，相繼進軍港...

助小鎮醫生留駐偏鄉！中山大學聯手旗山醫院育才

為推動偏鄉醫師常駐，中山大學積極申設學士後醫學系，今天與衛生福利部旗山醫院結盟簽署合作協議書，雙方未來將在醫學教學與研究...

返校實境體驗展 台灣最終場預售優惠到1月11日

近期返校影集引起熱烈討論，超過10萬人觀展熱潮、台灣最終場「返校實境體驗展」即將登場，1月12日至4月6日在高雄駁二蓬萊...

2票通過 烏坵鄉代會主席遭罷免

金門縣烏坵鄉鄉民代表會共有3名鄉代，副主席陳興德與另一名鄉代黃志揚前天開會，以2票通過罷免人在台北的代表會主席蔡金照；縣...

高雄楠梓陸橋 設燈箱、彩色標線

高雄楠梓陸橋匯集多路、行車動線複雜，常讓不熟悉路況用路人迷航，素有「楠梓百慕達」之稱。交通局之前以彩色道路指引用路人，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。