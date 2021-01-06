洗衣店隱身美食街賣高級法式餐 雜誌社也搶餐飲市場

洗衣公司不洗衣服，而賣料理；雜誌社轉型商號，跨足美食變超夯。台北兩家超具創意的餐飲品牌「路易奇」與「小日子」，相繼進軍港都高雄，帶來不同樣貌的餐飲體驗，讓南台灣饕客們很驚豔。

台北知名法式餐酒館「路易奇Luigi洗衣公司」近期進軍高雄，隱身大立百貨美食街一隅，饕客們能用超親民價格享用高CP值法式料理，點餐後在美食街選個座位，就能大快朵頤。

「洗衣公司」賣法式料理已出人意表，法式餐館竟隱身美食街又令人意想不到。路易奇洗衣公司主廚武俊傑說，這次路易奇大立店丟掉包裝、服務，透過半自助方式讓饕客們享受高級法式餐點，就是要打破距離，讓法式餐更親民。

人氣料理之一的鴨肝滷肉飯，嚴選加拿大冷藏直送的鴨肝油煎到內軟外脆，並以紅代替米酒滷煮後，添加蜂蜜帶出香甜氣味，再淋上自製的蘋果醋膏醬，最後配上Q彈可口的台梗九號米飯，中西合壁，搭配絕妙。另一道鹹蛋黃剝皮辣椒義大利麵是創意料理，主廚以獨家製作的剁椒耗時3天發酵，帶出多層次辣度；並以低溫萃的蝦油拌麵，最後灑上火烤鹹蛋黃帶出香氣，口味與眾不同。

路易奇的法式餐點，選用鴨肝、龍蝦、生蠔、牛舌、海膽等高級食材，義式脆皮豬肉卷是羅馬時期重要慶典的經典料理，主廚將五花豬肉以數種香料醃製一天，用麻繩綑綁塑形後烘烤半小時，皮脆香酥，肉質軟嫩。而澳洲和牛乾式熟成牛舌，以簡單調味帶出頂級食材的香氣，更是饕客必點。揪團8人則可使用美食街廚藝教室的包廂，享用客製化法式餐食。

主打生活品牌的「小日子」，比路易奇早一步揮軍高雄，進駐新光三越三多店開設全台首間旗艦店「小日子手摘茶屋」。

平面雜誌出身的小日子，擅長發掘台灣土地的美好，分享以在地食材為基底的特色飲品及生活商品設計，標榜不只販售品味，還希望將一切變成生活日常，展店以來吸引不少文青控光顧。

這次小日子手摘茶屋偕頂級燒肉品牌樂軒與名古屋昭和甜點名店PINEDE三強聯手，除將小日子商号原封不動地搬入店內外，也供應各式茶飲，基底茶選用的斯里蘭卡烏瓦茶葉，即由頂尖品茶師原葉手摘。