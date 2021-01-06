助小鎮醫生留駐偏鄉！中山大學聯手旗山醫院育才

為推動偏鄉醫師常駐，中山大學積極申設學士後醫學系，今天與衛生福利部旗山醫院結盟簽署合作協議書，雙方未來將在醫學教學與研究發展等項目相互支援。中山可邀請旗山醫院醫師擔任教職，指導醫學生臨床醫事技術，提供醫療志工服務與社區醫療實習機會，透過教研合作培育具同理心的優秀醫療人才，守護偏鄉民眾健康。

據衛福部統計，高雄旗山、美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林、那瑪夏、內門、桃源等9區，腹地含括高雄市三分之二土地面積，人口數卻不達全高雄市的十分之一，主要常住人口為老年和小孩。大高雄老人人口數約41萬人，占全市人口總數14.86%；旗美9區老年人口占比為21.01%，遠高於全國，已達WHO的「超高齡社會」標準。

中山大學校長鄭英耀表示，國內醫療資源南北不均，且有明顯的城鄉差距。2009年八八風災造成高雄山區重創，旗山位於重災區入山要道，許多傷患就近送往旗山醫院急救，當時因旗山醫院資源嚴重不足，許多患者必須轉送至高雄榮總或義大醫院就診，災後旗山醫院地理位置重要性更被突顯。未來中山大學後醫系將結合原有的醫學科技、精準醫學、生物醫學、生技醫藥研究所及生物科學系等醫學教研與科技能量，與旗山醫院共同為偏鄉醫療打拚，培育優質醫療人力。

副校長蔡秀芬指出，中山已創建一套「以醫學中心為公費醫師偏鄉醫療團隊」為概念的公費醫學生培育機制，規畫公費醫學生在學時，便投入偏鄉醫療志工服務與社區醫療臨床實習，了解偏鄉醫療生態。畢業後的公費醫師可直接擔任衛福部的「小鎮醫師」，或由醫學中心派駐認養的次醫療地區服務擔任醫師。公費醫師可於服務期間進修學位或出國深造，其學研創新成果再回饋偏鄉，提升醫療水準。

旗山醫院院長李永恒表示，旗山醫院為旗山地區規模最大、服務科別最完整的醫院，也是旗山、旗美、蕉城三社區醫療群的合作醫院，並與旗山、六龜兩衛生所結合，組成高屏地區第一個「旗山社區公衛防疫群」，肩負旗美9區唯一24小時急診的醫療。院內有標準負壓隔離病房，萬一發生疫情，可立即轉型為「感染症動員醫院」。2020年以偏鄉地區醫院的防疫作為與特殊貢獻，獲得國家品質標章SNQ。未來與中山大學整合區域醫療資源，培育公費醫學生及提供醫療人才增能管道。