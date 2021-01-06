聽新聞
test
0:00 / 0:00
返校實境體驗展 台灣最終場預售優惠到1月11日
近期返校影集引起熱烈討論，超過10萬人觀展熱潮、台灣最終場「返校實境體驗展」即將登場，1月12日至4月6日在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫登場，展覽逼真還原遊戲世界和翠華中學的秘密景點，夜間場次及4人同行預售優惠只到1月11日，別錯過揪團搶票機會！
「返校實境體驗展」布展過程，還原翠華中學的場景，具備電影規格的質感師參與製作，像是仿斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的道具，走進展區一瞬間倒轉回到1960年代，主辦特別邀請手繪看板大師謝森山，親筆繪製自由象徵的紙飛機，還有電影版戲偶雕刻師徐建彰，為展覽打造專屬角色木偶，並精選遊戲中的重要道具與場景實體化，如布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間等，讓觀眾可進行互動拍照，透過不同的體驗方式再次感受這個故事，去認識那個時代、記住那段歷史、珍惜現有的一切。
除此之外，展覽演員們正在嚴格培訓排練中，從妝髮、口白到互動肢體表現，就是要最忠實呈現「返校」電影裡的場景。
「你是忘記了，還是害怕想起來?」展場內還有許多不能錯過的內容，無論有沒有看過返校電影／影集、玩過遊戲，都能在展覽中感受《返校》要告訴觀眾的故事！預售優惠只到1月11日，夜間票199元／預售票250元（原價350元），四人票900元（原價1400元），購票請上udn售票網、ibon售票系統、全家、博客來、GOMAJI。詳情可洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/DetentionExhibition/。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言