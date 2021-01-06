快訊

我新冠肺炎境外移入個案再增2例 陳時中14：10說明

新塗裝貨機首航香港傳遭打壓喊卡 華航回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

返校實境體驗展 台灣最終場預售優惠到1月11日

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
展覽演員如火如荼進行排練當中。圖／聯合數位文創提供
展覽演員如火如荼進行排練當中。圖／聯合數位文創提供

近期返校影集引起熱烈討論，超過10萬人觀展熱潮、台灣最終場「返校實境體驗展」即將登場，1月12日至4月6日在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫登場，展覽逼真還原遊戲世界和翠華中學的秘密景點，夜間場次及4人同行預售優惠只到1月11日，別錯過揪團搶票機會！

「返校實境體驗展」布展過程，還原翠華中學的場景，具備電影規格的質感師參與製作，像是仿斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的道具，走進展區一瞬間倒轉回到1960年代，主辦特別邀請手繪看板大師謝森山，親筆繪製自由象徵的紙飛機，還有電影版戲偶雕刻師徐建彰，為展覽打造專屬角色木偶，並精選遊戲中的重要道具與場景實體化，如布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間等，讓觀眾可進行互動拍照，透過不同的體驗方式再次感受這個故事，去認識那個時代、記住那段歷史、珍惜現有的一切。

除此之外，展覽演員們正在嚴格培訓排練中，從妝髮、口白到互動肢體表現，就是要最忠實呈現「返校」電影裡的場景。

「你是忘記了，還是害怕想起來?」展場內還有許多不能錯過的內容，無論有沒有看過返校電影／影集、玩過遊戲，都能在展覽中感受《返校》要告訴觀眾的故事！預售優惠只到1月11日，夜間票199元／預售票250元（原價350元），四人票900元（原價1400元），購票請上udn售票網、ibon售票系統、全家、博客來、GOMAJI。詳情可洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/DetentionExhibition/。

具備電影規格的質感師參與製作，返校場景還原度高。圖／聯合數位文創提供
具備電影規格的質感師參與製作，返校場景還原度高。圖／聯合數位文創提供
「返校實境體驗展」1月12日至4月6日在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫。圖／聯合數位文創提供
「返校實境體驗展」1月12日至4月6日在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫。圖／聯合數位文創提供

返校 電影 布袋戲

延伸閱讀

蒼井優太認真演出 知名編劇反省自己太胡鬧

林心如爽送PS5大禮 李李仁「安狄」樂祝47歲

日本動畫大師宮崎駿喜迎80大壽 吉卜力：他每天埋頭製作新電影

電影「緝魂」預告發布 男主角張震出席

相關新聞

助小鎮醫生留駐偏鄉！中山大學聯手旗山醫院育才

為推動偏鄉醫師常駐，中山大學積極申設學士後醫學系，今天與衛生福利部旗山醫院結盟簽署合作協議書，雙方未來將在醫學教學與研究...

返校實境體驗展 台灣最終場預售優惠到1月11日

近期返校影集引起熱烈討論，超過10萬人觀展熱潮、台灣最終場「返校實境體驗展」即將登場，1月12日至4月6日在高雄駁二蓬萊...

2票通過 烏坵鄉代會主席遭罷免

金門縣烏坵鄉鄉民代表會共有3名鄉代，副主席陳興德與另一名鄉代黃志揚前天開會，以2票通過罷免人在台北的代表會主席蔡金照；縣...

高雄楠梓陸橋 設燈箱、彩色標線

高雄楠梓陸橋匯集多路、行車動線複雜，常讓不熟悉路況用路人迷航，素有「楠梓百慕達」之稱。交通局之前以彩色道路指引用路人，近...

高市議會臨會首日 預算多照案通過

高雄市議會昨起加開10天臨時會審市府預算，市長陳其邁說，建設不分藍綠，盼議會盡速完成審查。國民黨團總召蔡武宏說，監督市政...

屏東4獨立書店 獲文化部補助

網路改變閱讀型態，衝擊書店營運，仍有獨立書店逆勢成長，屏東縣12家獨立書店，5家在勝利星村，形成高密度的書店聚落。為書業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。