返校實境體驗展 台灣最終場預售優惠到1月11日

近期返校影集引起熱烈討論，超過10萬人觀展熱潮、台灣最終場「返校實境體驗展」即將登場，1月12日至4月6日在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫登場，展覽逼真還原遊戲世界和翠華中學的秘密景點，夜間場次及4人同行預售優惠只到1月11日，別錯過揪團搶票機會！

「返校實境體驗展」布展過程，還原翠華中學的場景，具備電影規格的質感師參與製作，像是仿斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的道具，走進展區一瞬間倒轉回到1960年代，主辦特別邀請手繪看板大師謝森山，親筆繪製自由象徵的紙飛機，還有電影版戲偶雕刻師徐建彰，為展覽打造專屬角色木偶，並精選遊戲中的重要道具與場景實體化，如布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間等，讓觀眾可進行互動拍照，透過不同的體驗方式再次感受這個故事，去認識那個時代、記住那段歷史、珍惜現有的一切。

除此之外，展覽演員們正在嚴格培訓排練中，從妝髮、口白到互動肢體表現，就是要最忠實呈現「返校」電影裡的場景。