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網路社群謠傳高市新冠確診全國第1名！兩醫師公會闢謠
近日網路、社群猛傳訊息「高雄已是新冠確診全國第一名，出外一定要警醒！」還說「電視新聞都被封鎖不報導，這是由醫師公會前線的醫師提醒的」。高雄市醫師公會與高雄縣醫師公會今天分別發表聲明，指高雄是六都中唯一的零本土病例，整理防疫策略有效落實。高雄市衛生局長黃志中則表示，市警局科偵組已介入調查，請民眾不要散發不實訊息。
高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，自2020年初至今一年多來，高雄市在本土COVID-19確診個案數依然維持「零病例」，六都中唯一的零本土病例，再加上20年來首見的零本土登革熱案例的新記錄。此成績顯示高雄市整體防疫策略的有效落實，身為醫界一份子對防疫深具信心。
高雄市醫師公會理事長賴聰宏表示，高雄在民眾的共識與努力下，相關防疫資訊透明且明確，到目前為止民眾無須過度憂慮社區傳染風險 ，也並無任何封鎖或不報導之情事。
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